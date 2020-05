Europa zet plafond op Vlaamse noodlening voor bedrijven

Maximum

De coronaleningen werden begin april aangekondigd, maar het plan moest lang wachten op groen licht van de Europese Commissie. Dat kwam er dinsdag, zij het met een belangrijke beperking: het voorziene maximumbedrag van 3,5 miljoen is door Europa naar 800.000 euro teruggebracht. Voor kleinere bedrijven is dat vaak genoeg, maar bij grotere scale-ups is de kapitaalbehoefte vaak een stuk groter.