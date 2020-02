Europa zet zich schrap voor naderend coronavirus

In Europa is vooral de situatie in Italië zorgwekkend.

Na zes doden door het coronavirus is het in Italië alle hens aan dek. Ook de rest van Europa zet zich schrap, al manen de Belgische autoriteiten aan tot kalmte. 'We moeten vertrouwen op onze gezondheidszorg.'

Voor het eerst sinds het coronavirus ruim twee maanden geleden in de Chinese stad Wuhan opdook, vielen afgelopen weekend doden op Europese bodem. Italië kreeg de trieste primeur. Ook Zuid-Korea en Iran signaleerden een scherpe stijging van het aantal besmettingen en doden. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwde daarop voor een mogelijke pandemie, een wereldwijde epidemie.

Hoe ernstig is de situatie in Italië?

De uitbraak van het covid-19-virus zette de Italiaanse autoriteiten maandag aan tot drastische maatregelen. Ze plaatsten de grootste besmettingshaarden - elf plaatsen in het noorden van het land, nabij de steden Milaan en Padua - in quarantaine. Het openbare leven lag helemaal stil voor de zowat 50.000 inwoners in het gebied. Ook elders in het land hield de angst voor het coronavirus mensen van de straat. Het befaamde carnaval van Venetië werd stilgelegd en de hoogste voetbalcompetitie werd opgeschort.

Hoe groot is de dreiging voor de rest van Europa?

Na de spectaculaire opmars van het coronavirus in Italië gingen ook in Europa de alarmbellen af. De Europese Commissie staat in permanent contact met de Italiaanse autoriteiten. Nationale experts wisselden maandag informatie uit en vergaderden over hoe de epidemie in te dijken is. De Commissie maakte al 232 miljoen euro vrij voor de strijd tegen het virus wereldwijd. De helft gaat naar de Wereldgezondheidsorganisatie. Van dat geld vloeit ook 90 miljoen euro naar farmabedrijven die een vaccin tegen de ziekte ontwikkelen.

Betekent dat dat de grenzen op slot gaan?

Even leek het er zondagavond op dat Oostenrijk de grens met Italië sloot, omdat enkele passagiers op de trein van Venetië naar München tekenen van verkoudheid vertoonden. Al snel bleek dat het loos alarm was. Lidstaten van de Schengenzone van vrij verkeer in Europa kunnen hun grenzen sluiten als de openbare orde in het gedrang is. Die maatregel moet wel een wetenschappelijke basis hebben en Europees gecoördineerd zijn. Toch vroeg nog geen enkel land de grenzen dicht te gooien.

Welke maatregelen neemt België om Italiaanse toestanden te vermijden?

Ook België is geen vragende partij voor een sluiting van de grenzen. 'Dat heeft geen enkele zin', zegt Jan Eyckmans, woordvoerder van de federale overheidsdienst Volksgezondheid. Het kabinet van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) roept op tot waakzaamheid maar zegt dat het geen zin heeft te panikeren. 'Het is waarschijnlijk dat vroeg of laat besmettingen opduiken in ons land. We moeten durven te vertrouwen op onze goede gezondheidszorg.'

'We zijn voorbereid en volgen de situatie continu op', zegt De Block. De overheid wees onder meer twee referentieziekenhuizen en een laboratorium aan. Voorts liggen nog noodscenario's klaar. Daarvoor zijn drie fases uitgetekend. Sinds de uitbraak van corona in China geldt de laagste risicofase. 'De fases zijn samengesteld op basis van een 'gereedschapskist' vol wetenschappelijke informatie die gebaseerd is op eerdere crisissen', zegt Volksgezondheid.

Kan ik mijn reis naar Italië annuleren?

Als u uw reis wegens het coronavirus wilt annuleren , krijgt u bij de meeste verzekeraars geen vergoeding van uw reisannulatieverzekering. Zo’n verzekering vergoedt een deel van de gemaakte reiskosten als u door onvoorziene gebeurtenissen en buiten uw wil om niet op reis kunt vertrekken. Maar een epidemie is in de meeste contracten een uitsluiting.

Bij een beperkt aantal verzekeraars kunt u wel kosteloos annuleren, doorgaans als Buitenlandse Zaken een negatief reisadvies geeft en u de reis voor het afkondigen ervan boekte. Buitenlandse Zaken verstrengde maandag al zijn reisadvies voor Italië en raadde reizigers aan de instructies van de lokale autoriteiten op te volgen.

