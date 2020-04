Europa zoekt voorzichtig uitgang uit lockdown

In Spanje is de quarantaine sinds zondag een beetje versoepeld. Voor het eerst in bijna anderhalve maand mochten kinderen jonger dan 14 jaar onder toezicht van een volwassene een uurtje buiten.

Nu in steeds meer Europese landen de piek in de corona-epidemie voorbij lijkt, draait de zoektocht naar een exitstrategie op volle toeren. De druk vanuit het bedrijfsleven en de maatschappij om te versoepelen neemt toe. Gezondheidsexperts staan overal op de rem uit angst voor een tweede besmettingsgolf.

Heel wat Europese landen namen de afgelopen weken soms draconische maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. En nu het aantal nieuwe besmettingen afneemt, wordt overal gekeken naar manieren om de coronamaatregelen terug te schroeven.

Voor regeringen is het balanceren op een slappe koord. Vanuit het bedrijfsleven en de maatschappij neemt de roep om een versoepeling van de lockdown toe. Maar gezondheidsexperts prediken voorzichtigheid en geleidelijkheid uit angst meteen een terugslag te veroorzaken.

Hoe gaan de beleidsmakers in onze buurlanden en de zwaarst getroffen Europese lidstaten met dat dilemma om? Een overzicht.

1. Italië

Geen land in Europa kreeg het zo zwaar te verduren als Italië. Als eerste land op het oude continent ging het op 9 maart helemaal op slot. De erg strenge maatregelen konden niet voorkomen dat bij bijna 200.000 mensen een coronabesmetting vastgesteld is. Ruim 26.600 mensen bezweken ook aan de longziekte.

Maar de voorbije weken tekende zich wel een hoopgevende trend af in de cijfers. Als die zich de volgende dagen doorzet, versoepelt de regering van premier Giuseppe Conte de lockdown vanaf 4 mei. 'Het leeuwendeel van de industriële activiteiten en de bouwsector kunnen dan weer opstarten, bezoek aan familie in de regio is weer mogelijk, de stadsparken en -tuinen gaan dan weer open en mensen mogen er sporten als ze voldoende afstand van elkaar bewaren.'

Als die eerste versoepeling niet leidt tot een heropflakkering van de epidemie, kan de rest van de industrie vanaf 18 mei ook weer in gang schieten. De detailhandel mag de rolluiken opnieuw optrekken, net als musea en bibliotheken. Profsporters mogen de training buitenshuis hervatten.

Blijft alles goed gaan in die twee fases, dan krijgen bars en restaurants uitzicht op een heropening vanaf 1 juni. 'Ook kappers en schoonheidssalons kunnen dan weer aan de slag', zei Conte zondagavond. 'Als de curves weer in stijgende lijn gaan, grijpen we evenwel opnieuw in. Het zou best kunnen dat we in een regio weer verstrengen als de epidemie daar opflakkert.

2. Spanje

Naast Italië vormde Spanje de afgelopen weken de tweede grote frontlinie in Europa. Omdat het coronavirus zich er in de eerste helft van maart als een veenbrand verspreidde, kondigde premier Pedro Sánchez half maart de noodtoestand af. De Spanjaarden mochten enkel buiten om de hoogstnodige boodschappen te doen, zwaar hulpbehoevenden te helpen of voor een dokters- of apothekersbezoek.

De noodtoestand blijft nog zeker tot 9 mei van kracht in Spanje. 'En de kans is heel groot dat we nog eens een verlenging met twee weken vragen', liet de Spaanse minister van Volksgezondheid zich afgelopen weekend ontvallen.

Maar tegelijkertijd bood premier Sánchez zijn landgenoten een beetje perspectief. 'Als de curves gunstig blijven evolueren, mogen Spanjaarden vanaf 2 mei weer buiten om individueel te sporten. Ook wandelingen met gezinsleden die onder hetzelfde dak wonen, kunnen opnieuw', luidde het zaterdagavond.

Na Pasen waren werknemers uit niet-essentiële sectoren voor wie telewerk geen optie is, al opnieuw aan de slag kunnen gaan. En sinds 27 april mogen kinderen jonger dan 14 jaar onder toezicht van een volwassene een uurtje per dag naar buiten om wat te fietsen, te skaten of te wandelen.

Dinsdag bespreekt de Spaanse regering de verdere exitstrategie. Ze is van plan te werken met strategieën die van gemeente tot gemeente kunnen verschillen. 'Want de epidemie woedt niet overal even hard.'

3. Nederland

In Nederland besliste de regering vorige week dat de kleuter- en lagere scholen na bijna twee maanden weer opengaan. Dat gebeurt volgens een 'halve bezetting', waarbij leerlingen de helft van de dag of om de twee dagen naar school gaan.

Middelbare scholen hervatten de lessen pas op 1 juni. Alle andere coronamaatregelen werden wel verlengd tot 19 mei. Het verbod op massa-events werd ook verlengd tot 1 september.

4. Frankrijk

De beperkende maatregelen in Frankrijk zijn van kracht tot 11 mei. De regering werkt aan een exitstrategie, waarbij in de eerste plaats de scholen en winkels stapsgewijs openen. De horeca en cinema's blijven gesloten.

Volgens president Emmanuel Macron komt er een nationaal kader dat de lokale besturen dan moeten uitwerken naargelang de situatie in de steden en gemeenten. Premier Edouard Philippe spreekt dinsdag het parlement toe. Als alles volgens planning verloopt, geeft hij dan meer details over de exitstrategie.

5. Duitsland

De Duitse coronaregels gelden tot en met 3 mei en worden vanaf dan waarschijnlijk geleidelijk versoepeld. Vorige week kregen de kleine winkels (tot 800 m²), autodealers en fietsenwinkels al de toelating te openen. Op het openbaar vervoer geldt een mondmaskerplicht.

Omdat de deelstaten een ruime autonomie hebben, is Duitsland een lappendeken van exitmaatregelen. Volgens bondskanselier Angela Merkel, die waarschuwt voor een opstoot van de epidemie, lopen sommige deelstaten te hard van stapel.

6. Oostenrijk

Oostenrijk heropende op 14 april alle kleine winkels (tot 400 m²), tuincentra en doe-het-zelfzaken. Op 1 mei mogen ook andere winkels, winkelcentra en kappers de deuren weer openen. De horeca volgt mogelijk vanaf midden mei.

De versoepeling leidde voorlopig niet tot een tweede infectiegolf. Om een opstoot in het aantal coronapatiënten te voorkomen, verplicht Oostenrijk de inwoners wel mond en neus te bedekken op het openbaar vervoer en bij winkelbezoeken.

7. Zwitserland

Toen de corona-epidemie voet aan de grond begon te krijgen in Europa, deelde Zwitserland aanvankelijk mee in de klappen. Het virus trok vanuit Italië snel het land binnen via de vele grensarbeiders. Maar de quarantainemaatregelen wierpen hun vruchten af.