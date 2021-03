Europees Geneesmiddelenagentschap bekijkt Russisch vaccin

Een rolling review is een 'doorlopende evaluatie', een van de instrumenten die het EMA gebruikt om de beoordeling van een veelbelovend geneesmiddel of vaccin te versnellen bij noodsituaties. Normaal gezien moeten alle gegevens over de doeltreffendheid, veiligheid en kwaliteit van een geneesmiddel en alle vereiste documenten bij het begin van de beoordeling worden ingediend in een formele aanvraag voor een vergunning voor het in de handel brengen van het middel. Bij een doorlopende evaluatie worden de gegevens beoordeeld naarmate ze beschikbaar worden.