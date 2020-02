Europees instrumentarium in strijd tegen corona is beperkt...

Sinds het nieuwe coronavirus eind 2019 een eerste keer opgedoken is in de Chinese miljoenenstad Wuhan leek de gezondheidscrisis lange tijd een ver-van-mijn-bed-show voor heel wat Europeanen. Het leeuwendeel van de besmettingen deed zich in Azië voor. Daar is verandering in gekomen. Na China, Zuid-Korea en Iran is Italië de nieuwe frontlinie. Vandaar verspreidt het virus zich als een lopend vuurtje in Europa.