Europese Commissie wil voorkooprecht op vaccins

Terwijl farmabedrijven racen om snel een vaccin op de markt te hebben, vragen overheden zich af hoe ze vooraan in de rij kunnen staan bij de verdeling van de vaccins.

De Europese Commissie stelt voor namens de lidstaten voorschotten te betalen aan de farmabedrijven, in ruil voor het recht dosissen aan te kopen zodra een succesvol vaccin is ontwikkeld. De voorschotten kunnen meteen een deel van de investeringsrisico's van de bedrijven afdekken, omdat niet alle vaccins de eindstreep zullen halen. De slaagkans van vaccins in klinische proeven bedraagt doorgaans 20 à 40 procent.