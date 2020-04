Europese economie krijgt historische klap

De economische activiteit in de eurozone is in het eerste kwartaal met liefst 3,8 procent gedaald. De recordkrimp verhoogt de druk op regeringen en de Europese Centrale Bank (ECB) om extra stimulus te lanceren.

Een ongeziene klap voor de Europese economie. Dat is het resultaat van de quarantainemaatregelen die alle landen van de eurozone in maart hebben gelanceerd tegen de verspreiding van het coronavirus.

De economische activiteit in de eurozone zakte in het eerste kwartaal met liefst 3,8 procent tegenover het vierde kwartaal van vorig jaar. Dat is de grootste daling sinds de start van de statistieken in 1995, zegt Eurostat, het statistisch bureau van de Europese Unie.

Zuid-Europa

Vooral in de Zuid-Europese landen kreeg de economie rake klappen, omdat zij het zwaarst zijn getroffen door de pandemie en de strengste maatregelen hebben genomen. In Frankrijk en Spanje zakte de economische activiteit met meer dan 5 procent.

Het tweede kwartaal wordt zwakker dan het eerste. Bert Colijn Econoom ING

'Het tweede kwartaal wordt nog zwakker dan het eerste', waarschuwt ING-econoom Bert Colijn. 'De lockdown duurde langer in april dan in maart en de economieën worden in mei slechts geleidelijk heropgestart.'

De sterke daling van de economische activiteit verhoogt de druk op de overheden om extra stimuli te lanceren. De Europese regeringen bereikten al een akkoord over een stimuluspakket van meer dan 500 miljard euro. Maar een akkoord over een herstelfonds is nog niet voor morgen. Zuid-Europese landen willen dat fonds financieren met een gemeenschappelijke obligatie-uitgifte, maar Duitsland en Nederland verzetten zich.