Europese lidstaten openen grenzen in gespreide slagorde

Nu de meeste Europese lidstaten het coronavirus onder controle hebben, halen verschillende landen het slot van de landsgrenzen. Maar de opheffing van de reisbeperkingen in de Europese Unie verloopt in gespreide slagorde en selectief.

Wie al eens graag op avontuur gaat in Europa, kan het beamen: een van de voordelen van het Europese project is dat je als Europese burger het recht hebt je vrij te verplaatsen en vrij te verblijven op het grondgebied van alle lidstaten.

Aan dat recht maakte het coronavirus in maart evenwel abrupt een einde. Om de verspreiding van de longziekte in te dammen gooiden alle EU-landen hun grenzen tijdelijk op slot. Alleen enkele essentiële verplaatsingen waren nog toegelaten.

Toeristische sector

Nu de meeste Europese naties de coronacrisis onder controle hebben, schroeven steeds meer overheden de lockdownmaatregelen terug. Die versoepelingen hebben in eerste instantie betrekking op de beperkingen die in eigen land wekenlang van kracht waren.

Maar vanuit de toeristische sector klinkt de roep steeds luider om ook de landsgrenzen langzaam maar zeker weer open te stellen en de reisbeperkingen binnen de EU op te heffen. Zeker in landen die economisch erg afhankelijk zijn van buitenlandse toeristen.

Een gestroomlijnde Europese aanpak voor de heropening van de binnengrenzen moeten we niet verwachten. De Europese Commissie raadt de lidstaten wel aan de reisbeperkingen eerst op te heffen voor inwoners van landen met een gelijkaardige epidemiologische situatie.

Maar het zijn de nationale overheden die het laatste woord hebben. En dus zullen de Europese binnengrenzen in erg gespreide slagorde weer opengaan.

Selectieve versoepeling

Een van de eerste lidstaten die de rode loper weer uitrolden voor buitenlandse toeristen, was Portugal. 'Toeristen uit de rest van Europa zijn vanaf nu weer welkom', liet de Portugese minister van Buitenlandse Zaken Augusto Santos Silva op 22 mei weten. Italië, lang de coronafrontlinie in Europa, laat burgers uit de rest van de EU vanaf 3 juni weer toe.

Die selectieve versoepeling lijkt zeker in de eerste fase van de opheffing van de reisbeperkingen binnen de EU een trend te worden. Denemarken maakte vrijdag bekend vanaf half juni de grenzen te openen voor Duitsers, Noren en IJslanders. De Zweedse buren zijn voorlopig niet welkom. In dat Noord-Europese land ligt de dodentol per capita door corona hoger.