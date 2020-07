Events en entertainment zijn kind van de rekening van opflakkerend virus

Het beurs- en expocircuit blijft nog langer in het ongewisse over de heropstart.

De Nationale Veiligheidsraad neemt gas terug over de heropstart van de beurs- en entertainmentsector. Ze verwijst daarvoor naar de heropflakkering van het coronavirus.

'Over onze grote arena's hadden we al een kruis gezet. Die gaan dit jaar niet meer open. Maar we hadden goede hoop onze theaters met 2.000 plaatsen te kunnen openen. Onze jaarlijkse inkomsten van 40 miljoen kunnen we voor 2020 op nul zetten, terwijl we vaste kosten hebben. We kunnen het nog tot eind dit jaar uitzingen, maar de radeloosheid slaat stilaan toe.' Dat zegt Jan Van Esbroeck, de CEO van De Sportpaleisgroep, de grootste zaaluitbater van België.

Beurzen- en expocircuit

De sectoren die leven van duizenden mensen die dicht op elkaar staan, loopt het dun door de broek. Het gaat om het nachtleven, sport- en cultuurevents en het beurzen- en expocircuit. De topministers van de federale regering, de regionale minister-presidenten en de wetenschappelijke experts die de overheid bijstaan in de gezondheidscrisis, namen tijdens de Nationale Veiligheidsraad woensdag gas terug over de herstart van die sectoren.

Voetbalmatchen

Een verdubbeling van de limiet voor indoor- (200 aanwezigen) en outdoorevents (400) is opgeschort. Ook de mogelijkheid om massa-events met een zittend publiek zoals voetbalmatchen te organiseren staat on hold. Van de belofte de laatste gesloten sectoren perspectief te geven voor de periode vanaf september kwam niets in huis.

Volgens premier Sophie Wilmès (MR) zit er niets anders op omdat het virus opnieuw aan kracht wint. Donderdag 23 juli volgt een nieuwe Nationale Veiligheidsraad, maar er is twijfel of over een week versoepelingen mogelijk blijken.

'Voor ons maakt het niet meer uit. Wij houden van 6 tot 9 augustus een zomerbar met elke dag maximaal 250 aanwezigen. Zelfs als we mogen, kunnen we logistiek kunnen niet meer 800 of meer gasten ontvangen', zegt Bavo Vanden Broeck, de organisator van Festival Dranouter. 'Vorig jaar ontvingen we 51.000 mensen in vier dagen. Gelukkig krijgen we veel hulp van de gemeente en van sponsors. Dit jaar denken we break-even te draaien.'

Day after

De handelbeurssector kijkt vooral uit naar de day after. De Brusselse rechter buigt zich donderdag in kort geding over beurzen en congressen na een klacht van de sectorfederatie Febelux. De sector is goed voor 3 miljard euro omzet en 80.000 banen, inclusief de toeleveranciers, stelt Dirk Van Roy, de CEO van Easyfairs, dat 100.000 vierkante meter beursgrond in Gent, Antwerpen, Namen en Mechelen verzorgt. Easyfairs is naast Brussels Expo en Kortrijk Xpo een van de grootste beursbedrijven in België. Het heeft voor dit najaar 35 events geboekt. Als er volgende week geen uitsluitsel komt van de Nationale Veiligheidsraad, valt daar het doek over.

We zijn zoals winkelcentra, Ikea of Brussels Airport. We registeren al jaren bezoekers en zullen gsm-nummers van bezoekers vragen. Dirk Van Roy CEO van expobedrijf Easyfairs

Van Roy: 'We zijn hetzelfde georganiseerd als winkelcentra, Ikea of Brussels Airport. We registeren al jaren bezoekers en zullen gsm-nummers van bezoekers vragen. Dat doen zelfs winkels en restaurants niet.' De beursorganisator Conceptum, bekend van Megavino en het Vakantiesalon Antwerpen, ging vorige week failliet. 'Als er geen herstart komt, zullen er nog volgen', zegt Van Roy. In de eventsector wordt uitgekeken naar de rechtszaak vandaag. 'De uitkomst speelt uiteraard een rol in onze verdere stappen', zegt Van Esbroeck.