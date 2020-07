Events moeten bezoekers registreren

Bezoekers van een event moeten voortaan hun naam en telefoonnummer achterlaten. Bij besmetting zal de adreslijst worden doorgeveven aan de corona-speurders van de overheid.

Dat heeft de Vlaamse topambtenaar Karine Moykens gezegd op de persconferentie met een update van de corona-cijfers. Die briefings zijn herstart omdat de cijfers de verkeerde richting uitgaan. Tussen 10 en 16 juli waren er gemiddeld 154 besmettingen per dag. Het is de twaalfde dag op rij dat het aantal besmettingen stijgt. Het gaat vooral om lokale uitbraken - vooral bij mensen tussen 20 en 56 - in Antwerpen, Limburg en West-Vlaanderen. Er zijn ook clusters in Brusselse gemeenten en lokaal in Wallonië.

Het goeie nieuws is dat de ziekenhuiscijfers voorlopig wel stabiel blijven. Er zijn een tiental opnames per dag - 145 bedden in totaal. Op intensieve zorg is 3 procent van de beschikbare capaciteit ingenomen door covid-patiënten. Gemiddeld zijn er 2 doden per dag.

Tonnen kritiek

Nu het virus weer begint te circuleren, wordt opsporing van besmette mensen cruciaal. De voorbije week was er tonnen kritiek omdat Vlaanderen - die bevoegd is - er niet in slaagde een deftig traceersysteem op poten te zetten. Karine Moykens, baas van de werkgroep voor testen en traceren, gaf zowel tijdens een hoorzitting in de coronacommissie van het Vlaams parlement als op de persconferentie van kenniscentrum Sciensano uitleg bij een aantal bijkomende maatregelen.

Volgens Moykens zijn afgelopen maand gemiddeld 77 procent van de besmette personen telefonisch bereikt en 86 procent van de hoogrisicocontacten. De voorbije maand zijn ook 1.100 huisbezoeken afgelegd. 'In de helft van de gevallen is er medewerking verleend', aldus Moykens.

Whereabouts

Vlaanderen is van plan een turbo te zetten op het systeem om de whereabouts van mensen te achterhalen. 'We willen dat de labo's de resultaten binnen het uur elektronisch doorsturen naar Sciensano. Nu zit er soms twee dagen tussen het labo en Sciensano', aldus Moykens. Nu stuurt Sciensano ook maar één keer per dag een bestand naar de callcenters. Dat wordt nu opgevoerd naar drie keer per dag. Vanaf 22 juli zal dat gelden voor besmette mensen en vanaf de 27ste voor hoogrisico-contacten. Op termijn moet dat in realtime gebeuren. Daarvoor is de IT-tsaar van de overheid Frank Robben bezig met een update van de corona-databank.

We willen dat de labo's de resultaten binnen het uur elektronisch doorsturen naar Sciensano. Nu zit er soms twee dagen tussen het labo en Sciensano. Karine Moykens Voorzitter werkgroep testing and tracing

Daarnaast zullen events verplicht adreslijsten van de aanwezigen moeten bijhouden. Blijkt een aanwezige besmet, dan moet de lijst met namen en telefoonnummers worden doorgegeven aan de corona-speurders. Wie met vliegtuig, boot, bus, trein of auto naar risicogebied reist, zal een elektronisch document moeten invullen met de belofte zich strikt aan de quarantaine te zullen houden. Die mensen krijgen ook een sms met een activeringscode om zich direct te laten testen.