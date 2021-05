Experts buigen zich over nut van meer vrijheid voor wie gevaccineerd is

De beleidsmakers in ons land tonen zich voorstander van de invoering van een coronapas. Die zou gevaccineerde mensen meer vrijheden gunnen. Al is de vraag hoe zinvol dat is.

De corona-expertengroep GEMS rond professor virologie Erika Vlieghe (UAntwerpen) schrijft een advies over de introductie van vaccinprivileges. Ook het raadgevend comité voor de bio-ethiek buigt zich over de kwestie. Een mix van virologen, bio-ethici, juristen, sociologen en psychologen zijn bezig met een oefening om alle maatschappelijke dimensies van een coronapas te bekijken.

De politiek toont zich voorstander. Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) stelde afgelopen zondag dat hij voor het systeem is zoals nu al in Denemarken bestaat. Als mensen er via een app op hun smartphone kunnen aantonen dat ze onlangs gevaccineerd zijn of een negatieve coronatest hebben afgelegd, mogen ze naar de kapper, fitness of op restaurant. Ook Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) zegt open te staan voor het idee. Hij denkt aan 11 juli, wanneer alle 18-plussers de kans hebben gehad een eerste prik te krijgen.