Experts geven groen licht voor heropstart in mei

Voor het eerst sinds de coronacrisis komt er wat duidelijkheid over hoe de Belgische economie kan herstarten. Uit een gelekt tussentijds rapport van de expertengroep GEES blijkt dat het grootste deel van de bedrijven tegen half mei weer aan de slag kan. In de Groep van Tien hebben de vakbonden en de werkgeversorganisaties een akkoord gesloten over hoe die terugkeer naar de werkvloer veilig kan verlopen.