FSMA: 'Communiceer zo snel mogelijk over corona-impact'

De beurswaakhond FSMA vraagt genoteerde vennootschappen zo snel mogelijk te communiceren over de gevolgen van de coronacrisis op hun activiteiten, ook al is die impact nog niet becijferbaar.

Als genoteerde vennootschappen over informatie beschikken die een significante invloed kan hebben op hun beurskoers - voorwetenschap in het vakjargon -, dan moeten ze die zo snel mogelijk openbaar maken.

Ook in deze coronatijden geldt dat, onderstreept de beurswaakhond. 'Voorbeelden daarvan zijn: de tijdelijke stopzetting van de productie, de vertraging van belangrijke projecten, de stopzetting van klinische studies en de schorsing van het dividend.' Meerdere bedrijven hebben de jongste dagen dergelijke informatie al gecommuniceerd Denk maar aan Roularta , Umicore, Bekaert of Van De Velde .

Dat de financiële impact van de crisis (nog) niet becijferbaar is, mag een snelle communicatie niet in de weg staan, oordeelt de FSMA. 'In dat geval moet een bedrijf vermelden dat het nog niet in staat is de financiële impact te becijferen, maar dat het zich ertoe verbindt de impact bekend te maken zodra het mogelijk is die te berekenen.'