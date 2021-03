Farmawaakhond ziet geen causaal verband tussen bloedklonters en vaccin

De Europese farmawaakhond EMA beschikt niet over aanwijzingen dat een causaal verband bestaat tussen het AstraZeneca-vaccin en gerapporteerde tromboses. 'We herhalen: de voordelen wegen zwaarder door dan de mogelijke risico's.'

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) onderzoekt alle beschikbare gegevens om te verifiëren of een causaal verband bestaat tussen het AstraZeneca-vaccin en de gevallen van bloedklontering. Donderdag komt het met een update. Topvrouw Emer Cooke geeft wegens de 'ongeziene aandacht die het vaccin geniet' nu al inzicht in hoe het EMA te werk gaat.

We zijn bezorgd dat dit het vertrouwen in vaccins aantast.

Het EMA adviseert te blijven vaccineren. 'De coronacrisis heeft een zware impact op de Europese Unie. Vaccins voorkomen dat mensen ziek worden. Dat is erg belangrijk in onze afweging', zegt Cooke.

Politiek of wetenschappelijk

Het EMA neemt de meldingen van tromboses serieus en onderzoekt 'onvermoeibaar' alle beschikbare gegevens. 'We kijken naar de statistische, maar ook naar de klinische gegevens van de mensen met het ziektebeeld.' De bedoeling is donderdagnamiddag een conclusief standpunt te formuleren.

Tijdens de persbriefing ontweek Cooke handig de vragen of het autonome optreden van de lidstaten eerder politiek dan wetenschappelijk gemotiveerd zou zijn en of die acties de autoriteit van het EMA ondergraven, zoals de topman van de Italiaanse farmawaakhond AIFA dinsdag suggereerde. 'Ik kan enkel zeggen dat het onze job is een advies te geven dat puur wetenschappelijk gemotiveerd is', zei Cooke.

De topvrouw sprak haar bezorgdheid uit dat de aandacht van de voorbije dagen het vertrouwen in het vaccin kan ondergraven. 'Onze rol is erover te waken dat er vertrouwen kan zijn in de producten die we toelating geven. We doen er alles aan om die rol te blijven spelen.'