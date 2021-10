Federale Deontologische Commissie adviseert verplichte vaccinatie voor topambtenaren

Deontologische fout

Voor federale ambtenaren die in rechtstreeks contact komen met het publiek is het advies nog urgenter, haalt de commissie aan. 'Op hen rust een verzwaarde plicht zich te laten vaccineren, omdat ze in dat geval een verhoogd risico vormen voor burgers die op hen aangewezen zijn', klinkt het nog.

Het advies is opmerkelijk, omdat in ons land geen vaccinatieplicht bestaat. Alleen voor het zorgpersoneel in ziekenhuizen en privƩpraktijken is die in de maak.