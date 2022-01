Federale regering koopt ook coronapillen van Merck

België haalt 10.000 behandeling met de coronapil van het farmabedrijf Merck in huis. Eerder kocht ons land 10.000 behandelingen met de Pfizer-pil. Beide bieden voor een deel bescherming tegen een ziekenhuisopname na een coronabesmetting.

Het kabinet van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) liet maandag aan het persagentschap Reuters weten dat ons land ook behandelingen met de Merck-coronapil bestelt. Dat bevestigt de Taskforce Covid Therapeutics, die de overheid geadviseerd had van zowel Merck als Pfizer 10.000 kuren te kopen, aan De Tijd.

Noch Paxlovid (Pfizer) noch Molnupiravir (Merck) heeft de goedkeuring van het Europese geneesmiddelenagentschap op zak. Maar er is wel al een positief advies voor het gebruik 'in noodgevallen' voor Pfizer. In de Verenigde Staten gaf de geneesmiddelenwaakhond FDA groen licht voor beide middelen.

Zodra de goedkeuring er is, zullen beide middelen in ons land gebruikt worden. Dat kan wellicht vanaf februari. 'In de ziekenhuizen, maar ook voor klinische studies in de eerstelijnszorg', zegt Karin Rondia van de taskforce. 'Ook kunnen huisartsen het middel voorschrijven aan coronapatiënten. Ze zullen de behandeling nauwgezet opvolgen zodat we zicht krijgen op de effecten.'

Over de kostprijs kan Rondia geen details geven. In de Verenigde Staten kost een vijfdaagse behandeling met de coronapil van Pfizer 530 dollar (470 euro) en een met de coronapil van Merck 700 dollar (616 euro). Ons land ontving eind december 2.800 Merck-pillen. Over de rest van de bestelling is geen duidelijkheid.

89 versus 30 procent

Een behandeling met het Pfizer-middel - drie pillen 's morgens en drie 's avonds - dient om hoogrisicopatiënten vanaf twaalf jaar thuis te behandelen. De mogelijke bijwerkingen zij een verminderde smaakzin, diarree, een hoge bloeddruk en spierpijn. Paxlovid zou het risico op een hospitalisatie van ongevaccineerde patiënten bij een besmetting met 89 procent doen afnemen.

Wie met Molnupiravir behandeld wordt, moet zowel 's morgens als 's avonds vier pillen innemen. Frankrijk annuleerde een bestelling van 50.000 behandelingen omdat de resultaten tegenvielen. Merck maakte bekend dat het risico op hospitalisatie of overlijden met 30 procent vermindert, terwijl het farmabedrijf eerder uitging van een afname met bijna de helft.