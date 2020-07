Florida telt 15.000 nieuwe coronabesmettingen op een dag

De Amerikaanse staat Florida telt vanaag 15.000 nieuwe coronabesmettingen, meer dan het record dat in New York geregistreerd werd op de piek van de uitbraak.

Volgens persbureau Reuters zijn er enkel in de Verenigde Staten - als geheel- in Brazilië en India meer besmettingen geregistreerd in de afgelopen 24 uur. Zelfs op het hoogtepunt van de uitbraak in april in de stad New York werden daar 'slechts' 12.847 besmettingen op een dag geteld.