Fors meer tests moeten coronavirus helpen in te dijken

In verschillende landen, waaronder Finland en Duitsland, worden mogelijke coronapatiënten in hun auto getest.

België test dagelijks zo'n 2.000 mensen op het coronavirus. Op korte termijn moet dat een veelvoud worden, waardoor het virus zich minder snel kan verspreiden.

3.742 Vastgestelde besmettingen Ons land heeft 3.742 besmettingen vastgesteld, maar er zijn ongeveer evenveel overlijdens als in Duitsland, dat veel meer besmettingen vaststelt.

In Duitsland zijn officieel 22.672 mensen met het coronavirus besmet, 86 mensen zijn overleden. Ons land telt met 3.742 vastgestelde besmettingen veel minder officiële coronapatiënten. Maar België telt wel 88 dodelijke slachtoffers. Dat zijn er net iets meer dan Duitsland, dat meer dan zeven keer zo veel inwoners telt.

Hoewel het aantal besmettingen dat laat uitschijnen, is het coronavirus niet wijder verspreid in Duitsland dan bij ons. Het grote verschil is dat in de Bondsrepubliek veel meer wordt getest. Terwijl in ons land alleen wie ernstig ziek is en in het ziekenhuis moet worden opgenomen getest wordt, testen onze oosterburen een groot deel van de mensen die het virus mogelijk hebben.

10 procent getest

Volgens ramingen van het Britse Centre for Mathematical Modelling of Infectious Diseases slagen de Duitsers erin ongeveer de helft van de mensen die symptomen vertonen te testen. In ons en veel andere Europese landen zou slechts 10 procent worden getest. Dat komt overeen met verklaringen van viroloog Marc Van Ranst, die zei dat het werkelijke aantal besmettingen allicht tien keer hoger ligt.

In verschillende Duitse steden zijn er drive-throughtestplaatsen, waar mensen die zijn doorverwezen zich in hun auto kunnen laten testen. Het voordeel is dat mensen die nauwelijks symptomen hebben toch weten dat ze besmet zijn. Ze kunnen zichzelf in quarantaine plaatsen en zo minder anderen besmetten. Hetzelfde met zorgverstrekkers, die in contact komen met heel wat mensen en het virus onbewust kunnen verspreiden.

Het is de bedoeling het aantal coronatests op korte termijn op te drijven. Steven Van Gucht Viroloog

Ons land beschikte tot nog toe over onvoldoende capaciteit om intensiever te gaan testen. Viroloog Steven Van Gucht stelde maandag dat dagelijks 2.000 à 2.500 tests worden afgenomen. 'Het is de bedoeling dat aantal op korte termijn op te drijven’, zei hij. Dat vraagt ook de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO), want meer testen kan mensenlevens redden.

Taskforce

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) richtte dit weekend een taskforce op die moet uitzoeken hoe de testcapaciteit kan worden uitgebreid. De werkgroep staat onder leiding van minister van Digitale Agenda Philippe De Backer (Open VLD). Samen met de bestaande labo’s, de universiteiten en de biotech- en farmabedrijven zoekt het team hoe we snel dagelijks een veelvoud van tests kunnen uitvoeren.

Praktisch lijkt dat te lukken, bijvoorbeeld doordat farmabedrijven hun productielijnen nu omgooien. De vraag is evenwel hoe dat communicatief wordt aangepakt. Meer testen betekent meer positieve gevallen, waardoor het beeld kan ontstaan dat de corona-epidemie in ons land ontspoort. Net op het moment dat door de strenge afzonderingsregels de toename van het aantal besmettingen moet vertragen.

De extra tests moeten in de eerste plaats de zorgverstrekkers helpen. Als meer van hen kunnen worden getest, kan worden vermeden dat zij het virus onbewust aan patiënten doorgeven. Tegelijk moeten de extra tests helpen zodra de strenge regels over sociaal contact worden afgebouwd. Op dat moment dreigt een nieuwe piek in het aantal besmettingen te ontstaan.