Fotomoment | Scoren op haar sloffen

San Fiorano is een klein dorpje en Ines Prandini is een klein vrouwtje. Bianca Toniolo is haar achterkleindochter. Dit wordt een klein verhaaltje. Over kleine mensen die als eersten in Europa in lockdown gingen. Nog even dachten we, begin maart, dat daar het verhaal zat. In die dorpjes in het noorden van Italië. We vergisten ons. San Fiorano werd de hele wereld en foto’s zonder mondmaskers vind je niet meer. Ines Prandini is 85. Let op haar pantoffels. Let op haar sterke kousen, haar strakke rok, haar roze truitje. Zo kleden oma’s zich, het is nooit anders geweest en het zal nooit anders zijn. Op een dag wordt je vel wat losser, groeven de jaren zich in gezicht, armen, handen en vingers en daar ga je je naar kleden.San Fiorano heeft, net als elke plaats in de wereld, natuurlijk een geschiedenis.

Maar wereldschokkend was het de voorbije tijd niet. De belangrijkste gebeurtenis van vorig jaar: ‘Nel 2019 la via principale, Via Pallavicino, viene completamente rinnovata.’ Je moet het Italiaans niet machtig zijn om het te begrijpen. De hoofdweg werd dus gerenoveerd. Bijna verwaarloosbaar. Klein, toch weer, hooguit een nieuwtje voor de heemkundige kring van San Fiorano, daar natuurlijk wel van belang. Maar in dit avondlicht en in het licht van de pas geschreven geschiedenis zal 2019 verdwijnen. Het jaaroverzicht zal ook in San Fiorano maar één thema hebben.



Hoe gek is dat? De bosbranden in Australië zijn we vergeten. De storm Ciara. 176 doden bij een vliegtuigcrash in de buurt van Teheran. Ze zullen het niet halen. Weet nog iemand wie de Omloop Het Nieuwsblad won? Zo zal zelfs de nieuwe weg in San Fiorano toegedekt worden in de vergeetput van de geschiedenis.Of dat de weg is waar Ines Prandini met haar achterkleindochter voetbalt, is niet duidelijk. Hij lijkt er te rustig voor. Maar misschien is het wel zo en dan is dit beeld toch historisch voor 2020. Dat jaar waarin straatvoetbal, een partijtje tennis of het lokale wielerkampioenschap in San Fiorano kon zonder de angst door een racende wagen omvergemaaid te worden.En Ines Prandini? Die scoorde op haar sloffen.