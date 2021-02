Frankrijk bestrijdt lokale coronahaarden met weekend-lockdown

In en om de Franse stad Duinkerke geldt vanaf vrijdagavond tot maandagmorgen een lockdown in een poging een corona-opstoot te beteugelen.

In Frankrijk gaan alarmbellen af omdat exotische coronavarianten zich in verschillende departementen als een lopend vuurtje verspreiden. De regering hoopt de brandhaarden te bedwingen met lockdowns in het weekend, onder andere in de grensstreek met België.

Terwijl de roep om een versoepeling van de coronaregels in België steeds luider klinkt, groeit in Frankrijk de vrees dat het land weleens op een derde nationale lockdown kan afstevenen. De knipperlichten springen stilaan weer op rood nu exotische coronavarianten in steeds meer regio's nieuwe brandhaarden doen ontstaan.

Olivier Véran, de Franse minister van Volksgezondheid, wond er donderdag geen doekjes om. 'De situatie is zorgwekkend. Twee weken gingen de statistieken de goede kant uit, maar die vooruitgang is in een week weggevaagd. De epidemie mindert geen vaart meer in ons land. Op sommige plaatsen wint ze zelfs aan kracht.'

Véran doelde op de evolutie van de pandemie in de departementen Alpes-Maritimes en Nord. Daar verspreidt de Britse variant zich als een olievlek.

Duinkerke

Het zuidelijke departement telde de voorbije week dagelijks gemiddeld 600 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners, met uitschieters tot 735 extra infecties per dag in Nice en omstreken. In Nord, dat grenst aan België, is de toestand het precairst in en om Duinkerke. 'Elke week wordt één inwoner op de honderd er ziek door het longvirus', zei Véran.

'Forse ingrepen drongen zich op', zei de Franse premier Jean Castex donderdag. 'De zwaarst getroffen gebieden gaan in het weekend op slot.' Van vrijdagavond 18 uur tot maandagmorgen 6 uur mogen de inwoners van Nice en de andere kuststeden in de buurt hun woning alleen verlaten om essentiële redenen, zoals een doktersbezoek, de aankoop van voedsel of het uitlaten van de hond.

Daarnaast is de mondmaskerplicht uitgebreid tot het hele grondgebied. Op openbare plaatsen mag geen alcohol meer gedronken worden. Grote winkels en shoppingcenters blijven dicht. Alleen online bestelde producten kunnen worden afgehaald. Voor voedingswinkels en apotheken geldt een uitzondering.

Gelijkaardige maatregelen gelden vanaf vrijdagavond ook voor de zowat 250.000 inwoners van de agglomeratie Duinkerke. Voor de burgemeester van de Noord-Franse havenstad had de Franse regering forser mogen ingrijpen. Omdat in scholen clusters van de Britse variant opdoken, pleitte hij voor afstandsonderwijs. Maar die boot houdt Parijs voorlopig af.

Ziekenhuizen

Door de bewegingsvrijheid van honderdduizenden mensen in grote brandhaarden in te perken hoopt de Franse regering de verspreiding van het longvirus af te remmen. Ze vreest dat de al verzadigde ziekenhuizen bezwijken onder een nieuwe golf coronapatiënten. Vooral op de intensieve zorg is de maximumcapaciteit op heel wat plaatsen bereikt of overschreden.

Omdat de exotische varianten van het coronavirus een pak besmettelijker zijn, zet Parijs alle zeilen bij om te voorkomen dat ze ook in de rest van Frankrijk dominant worden. Dat die vrees gegrond is, bewijzen de analyses van de stalen uit heel Noord-Frankrijk. 'De Britse variant is de stadsgrenzen van Duinkerke al overgestoken', zei bioloog Hugues Leroy van Biopath, een van de belangrijkste laboratoria in de regio, in de Franse krant Le Monde.

De zwaarst getroffen gebieden gaan in het weekend op slot. Jean Castex Franse premier

Uit steekproeven blijkt dat de Britse variant goed is voor 90 procent van de besmettingen in Duinkerke. 'Maar hij verspreidt zich als een inktvlek naar andere gebieden', zei Leroy. 'In Calais is de Britse variant intussen goed voor 75 procent van alle besmettingen, een verdrievoudiging in enkele dagen. In Rijsel ging het in tien dagen van 35 naar 64 procent.'

In Moselle, een departement dat grenst aan Duitsland en Luxemburg, gaan de alarmbellen af omdat de Zuid-Afrikaanse variant er vooral onder jongeren een stevig offensief inzette.

Alarmdrempel

'De volgende dagen worden cruciaal in een twintigtal departementen waar de alarmdrempel overschreden is', zei premier Castex donderdag. De broeihaarden die zorgen baren, bevinden zich in de regio's Hauts-de-France (noorden), Provence-Alpes-Côte d'Azur (zuiden), Île-de-France (gebied rond Parijs) en Grand-Est (noordoosten). 'Als de situatie er nog slechter wordt, volgen ook daar weekend-lockdowns vanaf 6 maart', zei Castex.