Frankrijk geeft AstraZeneca-vaccin alleen aan 55-plussers

De Franse gezondheidsautoriteiten hebben groen licht gegeven om opnieuw het AstraZeneca-vaccin toe te dienen. Ze raden wel aan de vaccins te reserveren voor 55-plussers, staat in een advies dat vrijdag is gepubliceerd.

Hoewel het oorzakelijk verband lang niet aangetoond was, en de Europese geneesmiddelenautoriteit (EMA) bleef aanraden het vaccin in te zetten, lasten landen als Duitsland, Frankrijk, Italië en Nederland een prikpauze in. Dat moest de toezichthouder de kans geven de zaak grondig te bestuderen. België hield het hoofd koel en ging door met de vaccinatie zoals gepland. Het vond de voordelen van vaccinatie zwaarder doorwegen dan de potentiële risico's.