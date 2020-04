Frankrijk is niet toe aan snel einde van lockdown

De Franse lockdown is zijn vierde week ingegaan. Ondanks de druk van de publieke opinie houden politici de boot af voor een einde aan de coronamaatregelen. In Parijs zijn de maatregelen zelfs strenger geworden.

Na vier weken lockdown snakt Frankrijk naar het einde van de tunnel. De maatregelen zijn er draconisch. Alleen noodzakelijke verplaatsingen zijn toegelaten. Gaan werken mag alleen als telewerk niet mogelijk is en de persoonlijke ontspanning is beperkt tot één uur per dag in een straal van 1 kilometer rond de woning.

Wie zijn huis verlaat, moet een schriftelijke verklaring op zak hebben met de reden van zijn verplaatsing. De Franse politie controleert volop: meer dan 8 miljoen controles leverden 480.000 boetes op.

Met de komst van de paasvakantie in sommige regio's steeg de druk om de maatregelen te versoepelen. Vorige zaterdag was het filerijden op de ring rond Parijs richting Normandië, terwijl de tgv naar Nîmes opvallend veel passagiers uit Parijs meebracht.

Mensenlevens redden

In de media circuleren veel vragen over de 'déconfinement'. 'Maar een opheffing van de quarantaine is niet aan de orde', benadrukte Olivier Véran, de minister van Volksgezondheid, dinsdagochtend in een radio-interview. 'Iedereen moet begrijpen dat hij door zijn dagelijks gedrag, door binnen te blijven, mensenlevens redt. We moeten geduldig zijn. Ons geduld redt mensenlevens.'

We moeten geduldig zijn. Ons geduld redt mensenlevens. Olivier Véran Frans minister van Volksgezondheid

De coronacrisis weegt erg zwaar in Frankrijk, waar al bijna 9.000 doden geteld zijn. Vooral de regio Grand Est en de regio rond Parijs zijn bijzonder zwaar getroffen.

Om het gezondheidssysteem te ontlasten spreidt de Franse overheid de zwaar zieke patiënten over het hele grondgebied. Dat gebeurt met militaire vliegtuigen, speciaal omgebouwde hogesnelheidstreinen en zelfs per boot, in het geval van Corsica. Dat eiland is zwaar getroffen.

Lokale overheden

Om de verspreiding van het virus tegen te gaan is de lockdown een absolute noodzaak. Daarover is iedereen het eens. Maar de naleving van de maatregelen afdwingen blijkt minder evident.

Lokale overheden verscherpen daarom sommige nationale regels. In Parijs is het vanaf woensdag verboden in het openbaar nog 'individueel te sporten', lees te joggen, tussen 10 uur en 19 uur. De maatregel komt er omdat te veel joggers zich mengden onder de wandelaars op straat en de regels over afstand bewaren niet werden nageleefd.

In sommige steden is ook een avondklok ingesteld om te voorkomen dat mensen 's avonds samenkomen.

Geen vakantieplannen

Om duidelijk te maken dat de maatregelen niet snel helemaal verdwijnen, raadde Jean-Baptiste Djebarri, staatssecretaris van Transport aan, 'te wachten' met het reserveren van de grote vakantie. 'Je zou bijzonder slim moeten zijn om nu al te voorspellen hoe de zomervakantie zal verlopen', verklaarde hij. 'Op dit moment kan niemand dat.'

Je zou bijzonder slim moeten zijn om nu al te voorspellen hoe de zomervakantie zal verlopen. Jean-Baptiste Djebarri Frans staatssecretaris van Transport

In principe lopen de huidige maatregelen tot 15 april. Véran verwacht dat de president of de premier - 'of beide' - in de loop van deze week nog een verklaring afleggen over de verlenging van de lockdown. President Emmanuel Macron spreekt donderdag de natie toe. Een verlenging lijkt zeker, de vraag is vooral voor hoelang.