Frankrijk trekt op 28 juni naar de stembus

Bij de eerste ronde van de gemeenteraadsverkiezingen op 15 maart werden uitgebreide voorzorgsmaatregelen getroffen zoals hier in een stemlokaal in Mulhouse.

De kogel is door de kerk. Op 28 juni vindt in Frankrijk de tweede ronde van de gemeenteraadsverkiezingen plaats. De eerste ronde werd op 15 maart gehouden, in volle lockdown.

Na een week intens overleg hakte de Franse premier Édouard Philippe de knoop vrijdagmiddag door. De tweede ronde van de gemeenteraadsverkiezingen wordt gehouden op zondag 28 juni, als de gezondheidsexperts groen licht geven. Normaal had die tweede ronde moeten plaatsvinden op 22 maart, maar de lockdown verhinderde dat. De eerste ronde op 15 maart werd gehouden met scherpe veiligheidsmaatregelen maar ontlokte veel kritiek.

Tijdens die eerste ronde werden al besturen in 30.143 gemeenten verkozen. De tweede ronde wordt alleen georganiseerd in de ruim 5.000 steden en gemeenten waar twee maanden geleden geen meerderheid uit de bus kwam.

Gezondheidsrisico

Dinsdag had de premier het advies van de gezondheidsexperts al bekendgemaakt. Dat was gemengd. Mits het respecteren van de coronamaatregelen kunnen de verkiezingen doorgaan, klonk het. Maar wat met campagneactiviteiten? Daar is de besmettingskans het grootst.

Te­zelf­der­tijd waarschuwde het comité van experts om geen nieuwe verkiezingen met twee rondes te houden omdat die piste grotere risico's inhoudt dan op korte termijn te opteren voor één ronde. Dat advies duwde de regering de facto in de richting van een tweede ronde voor eind juni.

Als de verkiezingen niet voor de zomervakantie plaatsvinden, is de wettelijke maximumtermijn tussen de organisatie van de eerste en de tweede ronde overschreden en zou een nieuwe stembusslag met twee rondes in september of later onvermijdelijk zijn.

Stemmen met masker

'Na de pro's en contra's te hebben afgewogen beslisten we dat het democratische leven zijn rechten moet terugkrijgen', verklaarde premier Philippe vrijdag. Hij zal president Emmanuel Macron op 27 mei voorstellen de verkiezingen op 28 juni te laten doorgaan.

Als de tweede ronde eind juni toch niet kan plaatsvinden, zal een nieuw wettelijk kader worden gecreëerd voor nieuwe gemeenteraadsverkiezingen 'ten laatste in januari 2021'.

De Franse minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner verduidelijkte nog dat het 'gewone campagne voeren' niet van tel is bij deze verkiezing. Volgens hem moeten de kandidaten inzetten op digitale campagnes en op de aanwezigheid in de media. 'De kiescampagne mag geen factor worden in de verspreiding van het virus.'

Kiezers mogen eind juni hun eigen balpen meenemen om hun stem uit te brengen.

Er gelden ook strikte maatregelen. De kiezers moeten een mondmasker dragen, ze krijgen alcoholgel in de stembureaus en ze mogen hun eigen balpen meebrengen om de stemming uit te voeren. Wie in het kieslokaal werkt, moet een chirurgisch masker dragen.

Kritiek

Er is verregaande onenigheid over de organisatie van de tweede ronde, niet alleen tussen de verschillende politieke partijen, ook intern zijn de partijen verdeeld. Volgens de Franse media hadden Philippe en de voorzitter van de senaat Gérard Larcher, lid van de rechtse oppositiepartij Les Républicains, fel aangedrongen op de verkiezingen op 15 maart. Macron stond er erg aarzelend tegenover.

Uiteindelijk daagde slechts 45 procent van de 47,7 miljoen kiezers op bij de 'verkiezing van de angst', zoals de eerste ronde werd genoemd.