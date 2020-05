Frans toerisme krijgt 18 miljard euro steun

In juli en augustus wordt toerisme in Frankrijk weer mogelijk.

In juli en augustus kunnen de Fransen met vakantie, tenminste toch in eigen land. Voor de herstart van de toerismesector trekt de Franse regering 18 miljard euro uit.

Premier Edouard Philippe bracht donderdag voor veel Fransen een verlossende boodschap. 'De Fransen kunnen op vakantie in juli en augustus', kondigde hij aan. Maar hij voegde eraan toe dat lokaal wel beperkingen kunnen gelden. Dat betekent dat reislustigen hun vakantie kunnen boeken. Philippe benadrukte dat 'de toerismesector zich verbonden heeft boekingen integraal terug te betalen als de epidemie het onmogelijk zou maken om te reizen'.

De Franse regering werkt ook aan een plan om het sociaal toerisme te ondersteunen.

De redding van het toerisme is een nationale prioriteit. Edouard Philippe Premier Frankrijk

Om de toerismesector een duw in de rug te geven, komt er een 'groot plan' waarbij de overheid tot 18 miljard euro ter beschikking stelt. 'Het toerisme kent zijn zwaarste beproeving in de moderne geschiedenis. Het is een van de kroonjuwelen van de Franse economie. De redding ervan is een nationale prioriteit', zei Philippe.

Het toerisme is goed voor 7 procent van het bruto binnenlands product en 2 miljoen jobs. De sector ligt sinds half maart stil. 62.000 ondernemingen kregen al 6,2 miljard euro aan kredieten die gewaarborgd zijn door de staat. Nu wil de overheid de sector helpen herstarten. Ze zal via de twee overheidsbanken, Banque de Territoires en Bpifrance, een relanceplan van 3 miljard uitrollen voor de sector. Daarbovenop komt nog eens 3 miljard euro aan kredieten. De plannen lopen tot 2023.

Geen lagere btw voor horeca

De verblijfstaksen worden verlaagd om een verblijf goedkoper te maken.

Toerismebedrijven krijgen de mogelijkheid gedeeltelijk te openen en ook steun te ontvangen voor een gedeeltelijke sluiting. Toerisme- en evenementenbedrijven kunnen een beroep blijven doen op een solidariteitsfonds. De steun blijft gelden tot eind september.

De Franse regering gaat de btw in de horeca niet verlagen. Wel komen er maatregelen om het horecabezoek aan te moedigen. Het bedrag dat dagelijks aan restaurantcheques uitgegeven mag worden, stijgt naar 38 euro. Het gebruik van die cheques is tot eind 2020 ook toegelaten in het weekend.