Franse grenzen blijven zeker tot 15 juni dicht

Vier dagen voor de lockdown voorzichtig wordt opgeheven in Frankrijk, gaf de Franse premier Edouard Philippe de laatste details vrij van de versoepeling. Frankrijk wordt in twee opgedeeld. Vier grote regio's in het noorden en het oosten zijn 'rood'. Dat betekent dat de versoepeling van de quarantaine er langzamer verloopt dan elders. Die vier regio's zijn goed voor 40 procent van de bevolking. Ook de regio Ile-de-France, waarin Parijs ligt, keert trager terug naar een grotere vrijheid.