Franse zorgverlener krijgt premie tot 1.500 euro

Personeel dat in de Franse gezondheidszorg 'in de frontlinie' in de strijd tegen het coronavirus werkt, krijgt in mei een premie van 1.500 euro netto. Mensen ouder dan 65 jaar moeten langer in lockdown leven.

De Franse premier Édouard Philippe kondigde woensdag aan dat de zorgverstrekkers in de zwaarst getroffen regio's en iedereen die in aanraking komt met Covid-19-patiënten een premie van 1.500 euro netto krijgen. Andere zorgverstrekkers krijgen 500 euro extra.

Alle zorgpersoneel krijgt daarnaast een hogere vergoeding voor de gepresteerde overuren. 'Dat is nog eens goed voor 1.000 tot 2.000 euro', stelde minister van Volksgezondheid Olivier Véran. De geste kost de staat 1,3 miljard euro. In België is zo'n premie voor de zorgsector voorwerp van discussie in de federale regering.

Gezinnen

De bijzondere premie aan de Franse zorgverstrekkers is een onderdeel van een reeks maatregelen die de Franse regering woensdag bekendmaakte. De regering-Philippe besliste gezinnen die een solidariteitsuitkering ontvangen 150 euro extra toe te stoppen. Ze krijgen ook nog eens 100 euro per kind. Ook gezinnen die niet van uitkeringen genieten, krijgen 100 euro per kind.

De uitkering gebeurt automatisch. Er zijn geen administratieve formaliteiten nodig. De bedoeling is om de armste gezinnen een extra duwtje te geven. De maatregel kost 1 miljard euro.

Voor ambtenaren met bijzondere opdrachten buitenshuis heeft de regering een premie van 1.000 euro veil. Aanvankelijk was dat extraatje alleen voor werknemers in de privésector bestemd.

De maatregelen voor tijdelijke en gedeeltelijke werkloosheid kosten de Franse staat nog eens 24 miljard euro. Daarnaast breidde Frankrijk zijn steun aan de bedrijven uit. Dat loopt via directe participatie of indirecte steun door gegarandeerde kredieten.

Ouderen

De Franse president Emmanuel Macron beloofde maandagavond dat de lockdown geleidelijk opgeheven zou worden vanaf 11 mei. Het is nu al duidelijk dat die exit maar gedeeltelijk zal zijn.

Jean-François Delfraissy, de voorzitter van de wetenschappelijke raad die de president adviseert, stelt dat ook na de opheffing van de lockdown 18 miljoen mensen in het regime zullen moeten blijven. Het gaat om kwetsbare mensen, zoals 65-plussers, zeker als ze andere aandoeningen hebben of zwaarlijvig zijn. Ook voor jongere mensen die tot een risicogroep behoren, zal het strikte regime soms blijven gelden. Het is de eerste keer dat Frankrijk officieel leeftijdsgrenzen plakt op de exitstrategie.

Of de overheid na 11 mei de quarantainemaatregelen effectief terugschroeft, is overigens nog niet helemaal zeker. 'We heffen de lockdown alleen op als de toestand dat toelaat. Als we enkele dagen moeten vertragen, doen we dat', waarschuwde Delfraissy.