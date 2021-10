'Geen grote paniek nodig over vierde coronagolf'...

Over de vierde coronagolf die over ons land rolt, hoeven we ons geen al te grote zorgen te maken, zegt viroloog Steven Van Gucht. 'De vaccinaties moeten ons hierdoor helpen.'

Zowat alle indicatoren schetsen op het eerste gezicht een weinig rooskleurig beeld van de coronasituatie in ons land. In de week tot en met 12 oktober telde het gezondheidsinstituut Sciensano elke dag gemiddeld 2.438 besmettingen, wat een stijging met 28 procent betekent. De positiviteitsratio (het aantal positieve tests op het aantal afgenomen tests) is gestegen naar 5,6 procent, net boven de alarmdrempel die de Wereldgezondheidsorganisatie hanteert. En het reproductiegetal van 1,06 geeft aan dat de epidemie licht aan kracht wint.

De essentie De coronacijfers in ons land evolueren in de foute richting.

Hoewel een vierde golf niet uit te sluiten valt, zijn gezondheidsexperts niet extreem bezorgd. De situatie valt niet te vergelijken met een jaar geleden.

De hoge vaccinatiegraad, het gebruik van mondmaskers op drukke plaatsen en een gerichte teststrategie moeten een overbelasting van de ziekenhuizen vermijden.

Viroloog Steven Van Gucht spreekt onomwonden van een besmettingsgolf. 'Maar een verrassing kan je dat niet noemen. De modellen en de experts waarschuwen er al weken of zelfs maanden voor', zegt hij. 'Door de verregaande versoepelingen, het slechtere weer en het feit dat we meer binnenactiviteiten organiseren, lag dat binnen de lijn van de verwachtingen.' Van Gucht doelt met die versoepelingen op het achterwege laten van de mondmaskers in winkels en op de Vlaamse werkvloer.

Toch vallen de cijfers niet te vergelijken met de coronasituatie van exact een jaar geleden, toen ons land aan de vooravond van de tweede lockdown stond. Op 19 oktober 2020 sloot de horeca de deuren en werd de omstreden avondklok ingevoerd. Toen lag het aantal hospitalisaties drie keer hoger dan nu, en het aantal besmettingen was zelfs zeven keer zo hoog. Terwijl bij de piek van begin november 2020 61 mensen per week opgenomen werden in het ziekenhuis per 1 miljoen inwoners, ligt dat cijfer nu op amper 5 ziekenhuisopnames per 1 miljoen inwoners.

Dat is onmiskenbaar het gevolg van de doorgedreven vaccinatie, stelt Van Gucht. 'Wie gevaccineerd is, heeft negen keer minder kans op hospitalisatie en overlijden door Covid-19', zegt de viroloog. Hij wijst erop dat momenteel 10 procent van de bedden op de afdelingen intensieve zorg bezet is. 'De toestand is nog behapbaar. De stijging zal de ziekenhuizen belasten, maar wellicht minder zwaar dan tijdens de andere besmettingsgolven. Het aantal opnames zal stijgen en hopelijk komt de niet-covidzorg niet in het gedrang.'

Teststrategie?

Om ongeschonden door de winter te raken, rekent Van Gucht op de bekende combinatie van vaccinatie, mondmaskers, ventilatie en testing. Het Vlaams Artsensyndicaat pleit wel voor een aanpassing van de teststrategie. 'Als je symptomen vertoont, doe een zelftest', adviseren de artsen. Het doel is de werkdruk tijdens het infectieseizoen te verminderen.

Van Gucht, die niet in naam van de Risk Assessment Group wil spreken, wijst op het risico van vals negatieve testen. Hij ziet veeleer heil in een app. 'Wie milde klachten heeft, kan langs die weg een test in een testcentrum aanvragen. Zo vermijden we de tussenkomst van de huisarts, die zich met de echt zieke mensen kan bezighouden. Voor de testcapaciteit moeten we niet vrezen: we zitten op 45.000 testen per dag, terwijl we in de afgelopen zomer soms 70.000 tot 80.000 haalden.'