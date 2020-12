Geen versoepelingen coronamaatregelen voor kerst op komst

Verschillende politieke tenoren hebben duidelijk gemaakt dat er geen grote versoepelingen van de coronamaatregelen tijdens de kerstvakantie zitten aan te komen.

Een kerstfeest met veel genodigden en vers geknipt haar. Dat was de inzet van een offensief van minister-preisdent Pierre-Yves Jeholet (MR), de minister-president van de Franse gemeenschap. Hij vroeg om een nieuw Overlegcomité op 18 december om de sluiting van van de kapsalons en de omvang van de beperkte sociale bubbel te herbekijken.

Maar vanuit verschillende hoeken werd zondag opnieuw negatief gereageerd op de vraag van Jeholet. 's Ochtends liet zijn Vlaamse evenknie Jan Jambon (N-VA) verstaan dat er wat hem betreft geen versoepelingen zitten aan te komen omdat de cijfers niet snel genoeg dalen. Vrijdag had N-VA-voorzitter ook al gezegd dat het niet logisch is om te pleiten voor versoepelingen voor Kerstmis omdat dit zou leiden tot meer verplaatsingen en het mengen van verschillende bubbels en generaties.

Diezelfde boodschap kwam er ook vanuit de federale regering. Premier Alexander De Croo (Open VLD) benadrukte in de studio van VTM dat de coronacijfers nog slecht zijn. 'In België zullen tijdens deze nieuwsuitzending vier mensen overlijden door Covid', verklaarde De Croo. 'Als we naar de meest recente evolutie kijken, zijn de cijfers midden januari goed genoeg om te versoepelen.'

Mirakel

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) vreest dat er op het overleg van 18 december - dat vooral over de vaccinstrategie zal gaan - eerder gepraat zal worden over een stagnatie van de coronacijfers dan om een vermindering. Hij noemde het een 'volledig mirakel' als de cijfers nog vóór Kerstmis onder de afgesproken waarden zouden zakken.

Binnen het Overlegcomité was afgesproken dat versoepelingen pas mogelijk worden als het aantal besmettingen onder de 800 per dag valt en er dagelijks minder dan 75 mensen met corona in het ziekenhuis worden opgenomen. Enkel als die drempels gedurende drie weken niet worden overschreden, wordt het politieke debat over minder strenge regels opgestart.

De grootse partij over de taalgrens, de PS, ziet versoepelingen voor kerstfeesten niet zitten. Kamerlid Patrick Prévot hekelde dat 'verklaringen in alle richtingen' valse hoop kunnen doen ontstaan. Wel liet hij een opening voor versoepelingen voor contactberoepen, als experten daarover een positief advies geven.

Jambon geeft toe dat iedereen wel versoepelingen wil en Kerstmis niet in heel beperkte kring willen vieren. 'We zullen samen die kleine maar ambetante inspanning moeten leveren'. Jambon, die zelf aangaf een kapbeurt te kunnen gebruiken, begrijpt dat zaken als de sluiting van de kappers vervelende dingen zijn. 'Maar een derde golf moet ten allen prijze vermeden worden', vindt de Vlaamse minister-president.

Thanksgiving

De Croo vindt dat de kerstperiode zeer delicaat is en verwees daarvoor naar Canada waar de versoepelingen voor Thanksgiving de coronacijfers de hoogte in joegen. Blijven logeren op oudejaar omwille van de avondklok is voor hem geen goed idee. 'Gaan we voor die paar uurtjes van Kerst of Nieuwjaar de gezondheid van de meest kwetsbaren in gevaar brengen?'