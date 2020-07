Gemeenten krijgen intranet voor corona-besmettingen

Er komt een online applicatie van de Vlaamse overheid waar gemeenten dieper in detail de coronabesmettingen in hun wijken en straten kunnen monitoren.

Het Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid werkt aan een online rapportering van coronagevallen tot op wijkniveau. Vanuit de lokale besturen kwam er kritiek dat ze teveel in het duister tasten over het virus in hun eigen gemeente.

Burgemeesters en gouverneurs staan aan de klaagmuur dat ze niet gedetailleerd genoeg het coronavirus in hun gemeente in kaart hebben. Ze weten eigenlijk alleen hoeveel gevallen er zijn in hun gemeente en om welke leeftijdscategorieën het gaat. Terwijl onder meer Antwerps gouverneur Cathy Berx (CD&V) en haar collega en partijgenoot in West-Vlaanderen Carl Decaluwé zeggen dat ze eigenlijk al sinds de prille start van de pandemie in maart aandringen op de pandemie-statistieken tot op wijk- en het liefst zelfs straatniveau.

'Die vraag willen we tegemoet komen', zegt Joris Moonens van het Agentschap Zorg en Gezondheid. 'We zijn ermee bezig om meer gedetailleerde data op te nemen in de zorgplannen voor de lokale besturen, zeg maar een soort intranet met wachtwoord. Via die weg bezorgden we de gemeenten eerder al extra details over de crisis in de woon-zorgcentra.'

Moonens zegt dat een middenweg gezocht wordt tussen infohonger en privacy-issues. 'Tot op wijkniveau moet zeker kunnen. Tot op straatniveau wordt al lastiger, zeker omdat we moeten vermijden dat onbevoegden toegang krijgen tot patiëntgegevens. Eigenlijk mag alleen de huisarts dat, en in crisistijd een aantal bevoegde artsen van de overheid. Maar we zijn aan het kijken om via artsen in de lokale zorgnetwerken de gemeentebesturen toch een dieper zicht te geven.'