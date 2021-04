Getest: het eerste culturele testevent in ons land

In de Koninklijke Vlaams Schouwburg in Brussel werden maandagavond vijftig mensen getest op corona en hun weerstand tegen livetheater na een half jaar lockdown. Het testdorp blijft twee weken staan. ‘Dit moet de deur openzetten naar een veilige en snelle heropening van de cultuursector.’

‘We gaan open op maandag 26 april!’, riep KVS-directeur Michael De Cock twee weken geleden als een forse daad van burgerlijke ongehoorzaamheid. De cultuursector was na een halfjaar lockdown gefrustreerd dat al maanden niet meer over haar gesproken werd op de Overlegcomités. Maandagavond ging de schouwburg weer open als gecontroleerd testevent. Wettelijk in orde dus, maar wel degelijk met een theatervoorstelling: ‘Jonathan’ van Bruno Vanden Broecke en Valentijn Dhaenens, over een palliatieve zorgrobot in een woon-zorgcentrum.

Twee uur voor de eerste opvoering staan we met de theaterdirecteur op het achterplein van de KVS. ‘Dat was geen bluf of een strategie om een testevent te worden. We hadden dit sowieso gedaan. Van de stad Brussel hadden we de toelating’, zegt hij.

Achter ons druppelen genodigden van het eerste culturele testevent in ons land het testdorp binnen. ‘Dit is niet het nieuwe normaal’, lezen we op een van de witte tenten. Onder anderen de cineast Jaco Van Dormael neemt plaats op een stoel voor een sneltest. Zonder negatief resultaat mag niemand de schouwburg in. Vier minuten later krijgen we een wit bandje rond onze pols: het teken dat we negatief zijn.

Stilzittend publiek

De KVS laat dit testdorp staan tot 8 mei. Vanaf woensdag worden honderd mensen binnengelaten. Volgende week spelen de twee acteurs voor een zaal van 250 mensen. Dat is de helft van de totale capaciteit van de mooie bonbonnière. De KVS zoekt nog proefpersonen voor die testevents. ‘We wilden zelfs testen voor een volle zaal, maar dat mocht jammer genoeg niet’, zegt De Cock. Bij de KVS zijn ze er zeker van dat ze in veilige omstandigheden theater kunnen aanbieden. Ze worden daarin ondersteund door de mensen van Airviser, een bedrijf dat de luchtkwaliteit meet en analyseert.

Schermvullende weergave Een van de vijf toestellen die de luchtkwaliteit in de schouwburg meten. ©saskia vanderstichele

Drie parameters zijn essentieel: de negatieve coronatests, een stilzittend publiek met chirurgisch mondmasker dat alle afstandsregels respecteert en de kwaliteit van de ventilatie in de zaal. ‘Deze zaal beschikt over een zeer performant ventilatiesysteem dat CO2 en aerosollen zo verdunt dat ze geen risico vormen’, zegt Werner Rits van Airviser. ‘Ik verwacht geen problemen, zelfs niet als er 250 mensen aanwezig zijn.’

Als nu blijkt dat alles perfect veilig kan verlopen, moeten hier snel conclusies uit getrokken worden voor de hele sector. KVS-directeur Michael De Cock

Om in de praktijk te zien wat de theorie voorstelt, plaatste het bedrijf vijf toestellen in de theaterzaal die de luchtkwaliteit in realtime monitoren. Twee hangen op tweeënhalve meter hoogte, drie op de balkons. De toestellen meten de CO2, de luchtvochtigheid en het fijnstof. De data worden in modellen gegoten en geanalyseerd door virologen. Half mei zouden de resultaten bekend zijn. Tegen dan is het tentenkamp afgebroken en gaan ook de meettoestellen terug naar Airviser. Het spandoek hangt er dus niet zomaar: een theaterzaal met meettoestellen mag in geen geval het nieuwe normaal worden, vinden ze bij het theaterhuis.