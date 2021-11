Gevaccineerden hebben acht keer minder kans op overlijden

'Het is de eerste keer dat we het risico konden berekenen', lichtte viroloog Steven Van Gucht toe in De Ochtend op Radio 1. Hij wees op de beschermingscijfers uit de studie. Dankzij de vaccinatie zijn mensen ouder dan 65 jaar gemiddeld voor 86 procent beschermd. 'Bij jongeren loopt de bescherming op tot 98 à 100 procent. Het gaat wel om een korte periode, dus over langere termijn zal er wat meer variatie zijn. Die 100 procent kan iets lager uitvallen.'

Griepvaccin boost immuunrespons

Het gezondheidsinstituut ging ook de aanwezigheid van antistoffen na, via speekselonderzoek. 'De meeste mensen hebben antistoffen ontwikkeld na hun prik. In de eerste maanden na de vaccinatie worden veel antistoffen aangemaakt, maar na verloop van tijd zakken die weg', stelde Van Gucht. Bovendien merkte Sciensano op dat de immuunrespons versterkt wordt door het algemene griepvaccin. 'Een echte verklaring hebben we daar niet voor, al is je immuunsysteem wellicht iets fitter als je regelmatig een griepvaccin laat zetten.'

Over de nieuwe coronavariant, die Europa doet nadenken over een stillegging van het vliegverkeer uit het zuiden van Afrika en de Europese beurzen vrijdag in het rood duwt, zei Van Gucht dat ons land 'het best probeert die buiten te houden'. B.1.1.529, zoals de variant gedoopt werd, is mogelijk nog besmettelijker dan de deltavariant die momenteel dominant is. 'Het is een nieuwe variant met een hoog aantal mutaties. Voorlopig zien we de variant nog niet terug in onze stalen, maar we moeten dit zeker ernstig nemen en opvolgen.'