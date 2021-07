'Gevaccineerden kunnen deltavariant verspreiden'

In de zeldzame gevallen waarbij mensen die volledig gevaccineerd zijn tegen het coronavirus toch met de deltavariant besmet raken, kunnen ze die even gemakkelijk doorgeven aan anderen als niet-gevaccineerden. Dat blijkt uit een Amerikaans rapport.

Volgens een studie van de Centers for Disease Control and Prevention (CDC) van de Amerikaanse overheid zijn de coronavaccins wel degelijk zeer doeltreffend als bescherming tegen ernstige vormen van Covid-19 en tegen sterfte. Maar in het geval van doorbraakinfecties met de deltavariant - de zeldzame gevallen waarin mensen na volledige vaccinatie alsnog een infectie oplopen - zijn die mensen even besmettelijk als niet-gevaccineerden. Dat werd bij eerdere varianten niet mogelijk geacht.

Een uitbraak leidde al tot minstens 469 positieve gevallen, terwijl driekwart van die mensen al volledig gevaccineerd was.

De CDC komt tot die conclusie na de analyse van een cluster in de staat Massachusetts gerelateerd aan festiviteiten op 4 juli, de nationale feestdag. Een uitbraak leidde al tot minstens 469 positieve gevallen, terwijl driekwart van die mensen al volledig gevaccineerd was. Het agentschap leidt daaruit af dat mensen die een doorbraakinfectie meemaken een hoge viruslading in zich hebben, wat verdere besmettingen waarschijnlijk maakt.

Eerder lekte een intern document van de CDC uit waarin het agentschap waarschuwt dat de deltavariant vele malen besmettelijker is dan het originele coronavirus en de seizoensgroep, en even besmettelijk als de waterpokken.

Mondmasker dragen

Op basis van die nieuwe inzichten over de deltavariant adviseert de CDC sinds kort dat Amerikanen die volledig gevaccineerd zijn toch een mondmasker dragen in overdekte publieke ruimtes in regio's waar het virus in opmars is. Dat advies komt op een moment dat in verschillende delen van de VS de mondmaskerplicht is afgeschaft.