Gezicht Spaanse coronastrijd stapt op in volle derde golf

Te midden van een krachtige derde coronagolf verlaat de Spaanse minister van Volksgezondheid de regering. De socialist Salvador Illa dingt volgende maand naar het Catalaanse premierschap.

In de Spaanse politieke wereld heerst behoorlijk wat tumult. De aanleiding? Het vertrek van Salvador Illa als Spaans minister van Volksgezondheid. Het gezicht van de landelijke strijd tegen het coronavirus nam dinsdag na afloop van de ministerraad ontslag uit de regering van premier Pedro Sánchez.

Het aftreden hing al enkele weken in de lucht. Niet omdat de 54-jarige Catalaan verwikkeld geraakt was in een of ander schandaal of extreem impopulair was. Maar wel omdat de socialistische partij hem gevraagd had het lijsttrekkerschap bij de Catalaanse verkiezingen op zich te nemen.

Nationalisten

Als corona geen spaken in de wielen steekt, krijgen de inwoners van de noordoostelijke regio op 14 februari de kans een nieuw parlement te kiezen. De stembusslag leek andermaal uit te draaien op een duel tussen de nationalistische partijen ERC en Junts per Catalunya van ex-premier Carles Puigdemont.

Tot de Catalaanse socialisten eind 2020 Illa als lijsttrekker naar voren schoven. Plots ging de PSC in de peilingen aan kop. En lijkt het niet meer zeker dat de partijen die streven naar onafhankelijkheid - ERC, Junts en het kleinere CUP - nog een meerderheid van de zetels weten te veroveren in het nieuwe parlement.

Illa's geplande overstap van het Spaanse naar het Catalaanse niveau veroorzaakte de afgelopen drie weken al de nodige beroering. Politieke rivalen vonden het niet kunnen dat de socialist - die zelfs in zijn geboorteregio Catalonië amper bekend was tot Sánchez hem een jaar geleden voor zijn regering opviste - niet per direct ontslag nam uit de Spaanse bestuursploeg.

Tegelijkertijd bestempelden ze het vertrek van de minister van Volksgezondheid als onverantwoord op een moment dat Spanje overspoeld wordt door een derde coronagolf. De voorbije twee weken telde het land per dag gemiddeld 885 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners. Dat is een verdrievoudiging in vergelijking met een maand geleden en een nieuw record. De Spanjaarden betalen de rekening voor hun wat laksere houding tijdens de kerstperiode.

Hooggerechtshof

Maar die minder rooskleurige coronastatistieken en de kritiek van politieke rivalen op zijn gezondheidsbeleid lijken voorlopig niet te wegen op de populariteit van Illa bij de bevolking. Vanaf donderdag gooit hij zich voltijds in de Catalaanse verkiezingsrace.

Of de stembusslag effectief plaatsvindt op 14 februari, is voorlopig koffiedik kijken. De Catalaanse regering besliste die eerder dit jaar uit te stellen naar 30 mei. Volgens haar is het risico op een extra coronaopstoot door de verkiezingen te groot.

Politieke rivalen zagen er evenwel een manoeuvre in om een electorale nederlaag te vermijden nu peilingbureaus de nationalistische partijen op verlies zetten. Ze vochten het verkiezingsuitstel dan ook aan bij het Catalaanse hooggerechtshof.