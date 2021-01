'Goedkeuring Oxfordvaccin zit in stroomversnelling'

Het EMA kreeg onlangs nieuwe data binnen van AstraZeneca, met klinische resultaten en farmaceutische kwaliteiten, waardoor het goedkeuringsproces in een stroomversnelling komt. Eind december zei Noël Wathion, de nummer twee van het EMA, nog in Het Nieuwsblad dat een marktvergunning voor AstraZeneca in januari weinig waarschijnlijk was. Verwacht werd dat het Oxfordvaccin pas in maart beschikbaar zou zijn in Europa. Met de nieuwe data wordt januari iets haalbaarder, bevestigt Wathion. ‘We verwachten nog meer data, dus alles is nog zeer voorwaardelijk. Maar we zijn optimistisch. Zonder grote problemen kan het binnen enkele weken in orde zijn.’