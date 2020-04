Google ziet na reclamedip al tekenen van herstel

Het Google-kantoor in New York.

De internetreus zag de reclame-inkomsten in maart flink vertragen. Maar in april zag topman Sundar Pichai al eerste tekenen van herstel. Zijn commentaar tijdens de toelichting deed het aandeel in de nabeurshandel hoger schieten.

Betaalde zoekadvertenties brengen bij Alphabet , de holding boven zoekrobot Google, videodienst YouTube en de cloudbusiness, al jaar en dag het meeste geld in het laatje. Meer dan 80 procent van de omzet.

In de eerste drie maanden van het jaar steeg die omzet met 13 procent tot ruim 41 miljard dollar. Door de coronacrisis vertraagde de groei, vorig jaar bedroeg die 17 procent. In crisistijden is marketing altijd een van de eerste posten waar bedrijven in snoeien.

Maar al bij al bleef de impact beperkt bij de reclamereus. De betaalde zoekadvertenties toonden eind maart een krimp van zowat 15 procent. En in april verslechterde de toestand niet, gaf topman Sundar Pichai aan in de conference call over de eerstekwartaalresultaten. Het helpt dat de zoekrobot gretig wordt gebruikt om online te shoppen - dat een boost krijgt in deze tijden van gesloten winkels - en informatie te zoeken over Covid-19.

Sommige analisten gingen voor de komende kwartalen uit van dalingen tot 20 procent omdat hotels, luchtvaartmaatschappijen, automerken, filmstudio's en andere grote 'big spenders' door corona de vinger op de knip houden.

Eventreclame

CEO Pichai verklaarde dat het engagement van de adverteerders heel robuust is, 'ook al is Google niet immuun voor de impact van corona op de economie'. Door het wegvallen van veel sport- en andere evenementen zijn er ook heel wat reclamedollars die niet worden uitgegeven. Google probeert dat geld naar zijn diensten te lokken.