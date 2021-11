Gouverneurs vragen bijeenroeping Overlegcomité

De tien Belgische provinciegouverneurs dringen er samen op aan dat het Overlegcomité met spoed bijeenkomt om te bekijken of de coronaregels strenger moeten. Dat is de uitkomst van een intern crisisberaad.

De druk wordt opgevoerd op de federale en de regionale overheden om de coronaregels te verstrengen. Vorige week hebben de federale en de regionale topministers in het Overlegcomité een algemene mondkapjes- en pasjesplicht ingevoerd voor plaatsen waar grote groepen mensen bijeenkomen. Het was de bedoeling begin januari de toestand opnieuw te evalueren.

'Maar dat is niet houdbaar', zeggen de gouverneurs. Zij hielden woensdag crisisoverleg - met een analyse van de toestand van de epidemie - nadat sommige gouverneurs in verspreide slagorde elk in hun provincie strengere coronaregels hadden ingevoerd in een poging de explosie aan besmettingen tegen te gaan.