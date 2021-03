Groepjes van acht in buitenlucht allicht enige versoepeling

Na een time-out van een week is vrijdag één significante aanpassing op de coronaregels aan de orde. Buitenactiviteiten, nu beperkt tot groepjes van vier, zouden weer met acht mogen. Als de cijfers niet plots weer slechter worden.

Eén nieuw cijfer van coronacommissaris Pedro Facon was vorige week genoeg om het overlegcomité met de federale en regionale topministers op zijn kop te zetten. Zag het er eerst nog naar uit dat een aantal kleine versoepelingen mogelijk zouden zijn, was het kort voor de middag afgelopen. Een update van de ziekenhuisopnames - met een piek van 204 op één dag - draaide het kompas van premier Alexander De Croo (Open VLD) weg van versoepeling.

Die stijging was zo groot dat het zo gevreesde scenario met exponentiële groei weer opdook. Dat betekent dat de stijging van het aantal gevallen steeds sneller gaat tot het helemaal uit de hand loopt. Als die trends zich zouden doorzetten, dan zou eerder sprake zijn van verstrengen in plaats van versoepelen, klonken echo's uit het Overlegcomité. Maar een aanscherping van de regels zou neerkomen op een dodelijke boodschap aan een bevolking die al op haar tandvlees zit.

Geen worstcasescenario

Het worstcasescenario heeft zich niet voltrokken. Niet dat de cijfers plots erg gunstig evolueren. Ze zijn eerder minder slecht dan waarmee rekening werd gehouden. De besmettingen en ziekenhuisopnames zitten nog altijd in de lift. Het beste nieuws is dat het aantal overlijdens blijft zakken - wellicht een eerste effect van de vaccinatiecampagne in de rusthuizen die stilaan afgerond is.

De stijging van de ziekenhuisopnames lijkt enigszins af te zwakken. Maar dinsdag waren er toch ook weer 176 opnames in één dag, na lagere cijfers in de dagen ervoor. Maar ook die liggen nog altijd ver boven de 75 opnames per dag waarvan ooit is uitgegaan als startpunt om over versoepelingen te spreken. 'Dat de groei van de opnames minder snel gaat, kan te maken hebben met het effect van de krokusvakantie (in de week van 15 februari, red.)', is de boodschap vanuit de expertengroep GEMS, die de overheid bijstaat in de gezondheidscrisis.

De situatieschets houdt het venster op versoepeling grotendeels dicht. Het Overlegcomité buigt zich deze week opnieuw over het pakket dat vorige week op tafel lag. Toen ging het om de uitbreiding van de activiteiten in de buitenlucht. Mensen zouden buiten weer in groep - mits ze de afstandsregels respecteren - met acht in plaats van met vier kunnen afspreken. Daarnaast was er de kotbubbel - studenten die samen een huishouden vormen - en iets soepeler regels voor het onderwijs vanaf 15 maart.

Volgens onze info wordt vooral gemikt op de uitbreiding van de buitenbubbel. Daar is sowieso veel minder risico aan verbonden en geeft mensen een beetje perspectief om zich aan de belangrijkste regels te houden. Voorts zou het hooguit om minimale aanpassingen gaan. Het Overlegcomité wil zich vrijdag door de volatiele situatie baseren op de allerlaatste cijfers om te beslissen of het een minimum wordt of toch iets meer. In elk mogelijk exitscenario wordt eerst prioriteit gegeven aan activiteiten in open lucht, scholen en jongeren. Voor perspectief op de heropening van de horeca is het nog te vroeg.

De MR blijft, net als vorige week, aandringen op een uitbreiding van één naar twee knuffelcontacten - zodra het weer kan - en eist vrijdag al een perspectief voor de horeca en de cultuursector richting april.

Reisverbod