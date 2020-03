Grootste Europese economieën grijpen steeds drastischer in...

De Italiaanse straten lagen er dinsdag verlaten bij nadat de regering het hele land in quarantaine geplaatst had.

Het coronavirus heeft alle lidstaten van de Europese Unie bereikt. Vooral in de grootste economieën van de eurozone stijgt het aantal besmettingen razendsnel. Daarom grijpen ze almaar forser in om de epidemie in te dijken.

Terwijl China na een maandenlange strijd tegen de corona-epidemie het aantal besmettingen flink ziet teruglopen, kan Europa nauwelijks bijhouden met het turven van nieuwe gevallen. 'We staan voor uitzonderlijke omstandigheden. Business as usual is geen optie', zei het Europees Commissielid van Volksgezondheid Stella Kyriakides.

Dat beseffen steeds meer lidstaten. Nu in Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje steeds meer Covid-19-patiënten opduiken, volgen steeds ingrijpendere maatregelen in de hoop de gezondheidscrisis snel onder controle te krijgen én de economische schade binnen de perken te houden.

1. Italië

Nergens in Europa slaat het coronavirus zo hard toe als in Italië. Meer dan 10.000 mensen zijn besmet en het dodental ligt boven 630. Aanvankelijk situeerde de broeihaard zich vooral in Lombardije, Veneto en Emilia-Romagna, het economische hart van de derde economie van de eurozone. Maar sinds enkele dagen kleurt de hele Laars steeds 'roder'.

De regering plaatste het land van 60 miljoen inwoners zeker tot 3 april in quarantaine. 'Wie om professionele en medische redenen echt niet anders kan, mag zich verplaatsen. Voor alle andere inwoners geldt een regel: blijft zoveel mogelijk thuis.' Scholen en universiteiten blijven dicht. Premier Giuseppe Conte riep bedrijven op hun personeel zoveel mogelijk thuis te laten werken of ze anders met verlof te sturen.

De economische schade loopt op. 'De toeristische en de transportsector incasseerden een klap van 90 procent, de kleinhandel (uitgezonderd voedingswinkels) een van 50 procent en de productie in fabrieken daalde met 10 procent. Ik schat dat het bruto binnenlands product dagelijks 10 tot 15 procent onder zijn normale niveau zit', zegt Lorenzo Codogno, het hoofd van de Londense denktank Macro Advisors.

In een poging de impact voor bedrijven en gezinnen te beperken werkt de Italiaanse regering aan een maatregelenpakket van 10 miljard euro. Conte hoopt woensdag te kunnen aankondigen dat kleine bedrijven en gezinnen uitstel krijgen voor de betaling van facturen, belastingen, sociale bijdragen en leningen.

2. Spanje

In een week vertienvoudigde het aantal coronabesmettingen in Spanje. Vooral de regio Madrid, het industriegebied Baskenland en de wijnstreek La Rioja krijgen het hard te verduren. Met alle gevolgen van dien voor de plaatselijke ziekenhuizen. Door de zware besparingsgolf in de nasleep van de financiële en economische crisis van 2008-2009 dreigt een tekort aan bedden en personeel als het aantal besmettingen in dit tempo blijft groeien.

In een poging dat horrorscenario te voorkomen grijpt de regering in de getroffen regio's in. Scholen en universiteiten gaan dicht. Tussen Spanje en Italië vliegen geen passagierstoestellen meer. Grote sportevenementen mogen alleen achter gesloten deuren doorgaan.

Wat de exacte economische impact gaat zijn, is koffiedik kijken. De Spaanse regering zet wel een eerste hulppakket in de steigers. Donderdag geeft ze wellicht groen licht aan kredietlijnen voor kmo's. Banco Santander zet 20 miljard euro opzij om getroffen kmo's en zelfstandigen een reddingsboei toe te gooien.

3. Frankrijk

In Frankrijk zitten de grootste haarden in de Oise, in Parijs en omstreken en de Haut-Rhin, aan de grens met Duitsland. De overheid besliste scholen te sluiten in besmet gebied. Bijeenkomsten met meer dan vijftig aanwezigen zijn er ook verboden. Voor sportevenementen gelden in het hele land strikte regels.

Het virus zadelt ook Franse bedrijven met hoofdbrekens op. Om te voorkomen dat zij over de kop gaan geeft de regering hen uitstel voor de betaling van sociale bijdragen en belastingen. Getroffen bedrijven kunnen ook gemakkelijker economische werkloosheid of overmacht inroepen. Wie met cashflowproblemen kampt, kan aankloppen bij de overheidsinvesteringsbank Bpifrance.

4. Duitsland

De grootste economie van de eurozone zag het aantal besmettingen sinds zondag ook flink oplopen. Even radicale ingrepen als in Italië of Spanje volgden in Duitsland nog niet. Minister van Volksgezondheid Jens Spahn spoorde de deelstaten begin deze week aan evenementen met meer dan 1.000 mensen te verbieden. Maar behalve in Berlijn en Beieren viel die oproep tot nu in dovemansoren.

