Grote kans dat kappers mogen openen

De 50.000 kappers en schoonheidsspecialisten weten vrijdag of ze na ruim drie maanden weer open mogen. De politiek duwt het gaspedaal in om een eerder gemaakte belofte in te lossen, de virologen zijn sceptisch.

Onze coronacoupes - ontplofte kapsels, uitgroei... - zijn vrijdag een belangrijk agendapunt op een nieuw overlegcomité tussen federale en regionale topministers over de coronacrisis.

In een week tijd is de stemming omgeslagen. Werden vorige week nog de sirenes geloeid over de komst van een nieuwe tsunami, dan is nu plots sprake van een versoepeling. De kans is groot dat contactberoepen - kappers, schoonheidsspecialisten en masseurs - weer open mogen na de sluiting begin november. Vlaams minister van Economie Hilde Crevits (CD&V) zal het overlegcomité adviseren de contactberoepen toe te laten te heropenen, maar onder erg strikte voorwaarden.

Deur open

Zelfs de doorgaans voorzichtige federale minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) zet de deur open. 'Het gevoel is dat veel mensen nood hebben aan een kapper. Het zal afhangen van waar we staan met het virus. Er mogen geen gaten in onze verdediging vallen. De Britse variant straft die harder af', klonk het op de VRT-radio.

Wat met de vakantieparken? Vrijdag wordt ook gekeken naar de situatie van de campings en de vakantieparken, nadat de Raad van State deze week hun verplichte sluiting heeft geschorst. De sector hoopt te mogen heropenen aan de vooravond van de krokusvakantie. Ook de dierenparken zouden op tafel liggen. Al maakte minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) woensdag nog eens duidelijk dat het onvoorzichtig zou zijn het openen van de kappers te zien als het begin van een reeks versoepelingen.

Er staat druk op de ketel omdat de regering twee weken geleden uitzicht gaf op een heropening vanaf 13 februari. Dat is niet toevallig de dag voor Valentijn. MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez (MR) laat al weken geen moment onbenut om te duwen.

Premier Alexander De Croo (Open VLD) koppelde aan de belofte wel de belangrijke voorwaarde dat de cijfers goed genoeg moesten zijn. We zitten ver van de drempels die de overheid hanteert. Maar de lobby heeft zich in de belofte vastgebeten en weigert te lossen.

De epidemie gedraagt zich als een straaljager op kruissnelheid. Het aantal dagelijkse besmettingen schommelt al weken tussen 2.000 à 2.500.

Bij de analyse van de cijfers zet elk een andere bril op. De politiek leest de cijfers als goed, al is de vraag of dat niet vooral is omdat de doemscenario's niet zijn uitgekomen. De epidemie gedraagt zich als een straaljager op kruissnelheid. Het aantal dagelijkse besmettingen schommelt al weken tussen 2.000 à 2.500. De trend is wel licht stijgend. Daar huist ook het potentiële gevaar omdat het coronavirus een grote exponentiële kracht heeft. Eens echt vertrokken gaat de stijging van het aantal gevallen steeds sneller tot het helemaal uit de hand loopt.

Het is vervelend dat de epidemie op een plateau blijft hangen. Een belangrijke verklaring is het hoge aantal positieve gevallen bij kinderen en tieners. Dat is vooral een gevolg van veel meer testen op scholen. Een lichtpunt is ook dat de Britse variant minder besmettelijk is dan gedacht en zich ook minder snel verspreidt, blijkt uit een nieuwe wetenschappelijke update.

Boer met kiespijn

De virologen staan er als een boer met kiespijn bij. De GEMS, de lettersoep onder leiding van professor Erika Vlieghe die de overheid in de coronacrisis bijstaat, blijft sceptisch. De reden is dik twee weken geleden geschetst in een GEMS-advies. De experts schetsen scenario's (theoretisch en dus niet zomaar voor realiteit aan te nemen) dat een heropening van de contactberoepen in drie weken 6.000 tot 30.000 nieuwe besmettingen kan veroorzaken. De heropening kan de genster zijn die het huis weer in brand steekt.

'Geen jojo'

De virologen gebruiken het beeld van een tsunami. Het water trekt zich daarbij zelfs even terug voor de eerste grote golf komt. 'Ik zie het liever niet gebeuren, want ik vrees dat ze snel weer dicht moeten als we de variant niet onder controle kunnen houden. En die kans is reëel', stelt een GEMS-lid. De Croo stelde afgelopen zondag dat hij de kappers alleen open wil als dat voorgoed is. 'Geen jojo.'