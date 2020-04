Grote verschillen in regionale cijfers oversterfte...

Methodologie

Om de oversterfte per week te berekenen werd het gemiddelde aantal geregistreerde aktes per jaar per stad van 2015 tot 2019 genomen, voor Hasselt van 2015 tot 2018. Dat zetten we om naar een algemeen weekgemiddelde door te delen door 365 en te vermenigvuldigen met zeven. Het aantal geregistreerde aktes in de laatste weken werd daarmee vergeleken om de oversterfte te bepalen. Ook de gemiddelde Vlaamse oversterfte berekenen we voor dit artikel op die manier, anders dan Sciensano dat de oversterfte vergelijkt met echte weekgemiddelden.

Steden rapporteren aktes per week pas sinds april 2019 aan de digitale databank DABS van de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken, het centrale verzamelpunt in België. De oversterfte van dit jaar enkel vergelijken met de echte weekgemiddelden van een deel van vorig jaar is onvoldoende om een zo correct mogelijk beeld van oversterfte te geven.