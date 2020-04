Grote vraag naar telewerk bij werknemers

Het telewerken tijdens de coronacrisis smaakt naar meer. Voor de crisis deed ruim de helft van de Belgen het niet, na de crisis wil meer dan 90 procent het blijven doen.

Als de werknemer iets van de coronacrisis wil overhouden in de toekomst, dan is werken op afstand daar zeker bij. Dat leert een bevraging van meer dan 1.000 Belgen door het advieskantoor BDO en het hr-netwerk HR Square. De helft van de respondenten heeft een leidinggevende functie.

De cijfers tonen dat de crisis een enorme schok heeft teweeggebracht in onze manier van werken. Tot een kleine twee maanden geleden was thuiswerk eerder de uitzondering dan de regel. Bijna zes op de tien Belgen deden het nooit. En van wie het wel deed, bleef het bij driekwart beperkt tot gemiddeld één dag per week. De afgelopen weken werd dat helemaal omgedraaid: 70 procent werkt nu permanent thuis, nog geen 5 procent doet dat nog altijd helemaal niet.

Tijdwinst

Ook al moeten veel ouders hun job plots combineren met kinderopvang en lesgeven, toch worden ze de voordelen van thuiswerk duidelijk gewaar. Tijdwinst is daar zeker een factor in. De grote meerderheid verliest in normale tijden tot één uur aan het woon-werkverkeer en spaart nu enkele uren per week uit.

Telewerk gaat na de coronacrisis zeker niet op de schop Geert Volders Partner BDO

Voor fulltime thuiswerk is evenwel bijna niemand vragende partij. De grootste groep ondervraagden - 44 procent - vindt twee dagen per week ideaal. Nog eens een kleine 40 procent is al tevreden met één dag. Amper 5 procent vindt telewerk nog altijd geen goed idee.

Voor Geert Volders, partner van BDO Strategy & Transformation, is het duidelijk: ‘Telewerk gaat na de coronacrisis zeker niet op de schop.’ Maar hij waarschuwt ook: ‘Als we van telewerk echt een blijver willen maken op de Belgische arbeidsmarkt, moeten onze bedrijven dringend een cultuur en een beleid uittekenen.’

Cultuur

De enquête leert ook dat veel bedrijven niet goed voorbereid zijn op het thuiswerktijdperk. De helft van de respondenten geeft aan dat hun organisatie een cultuur en een beleid mist die telewerk ondersteunen en stimuleren. Ruim een op de drie klaagt dat hun onderneming geen formele policy voor telewerk - inclusief fiscale en sociale aspecten - heeft. En nog eens een op de drie zegt extra tools nodig te hebben en nog niet papierloos te kunnen werken van thuis. Ondanks al die tekortkomingen zegt toch 60 procent van de respondenten dat ze nu al productiever werken dan op kantoor.