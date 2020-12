Hackers bekeken documenten van Pfizer over vaccintest

Het Europese Geneesmiddelenagentschap EMA is het slachtoffer geworden van een cyberaanval. Daarbij hebben de hackers officiƫle documenten over de lopende goedkeuringsprocedure van het coronavaccin van Pfizer en BioNTech kunnen bekijken. In een kort persbericht zegt Pfizer dat het EMA heeft laten weten dat de aanval geen gevolgen heeft voor de tijdlijn voor goedkeuring van het vaccin.

Het EMA meldde de cyberaanval woensdagmiddag, maar gaf geen details of duidelijkheid over welke gegevens precies gelekt zijn. Het is nog niet duidelijk wie erachter zit en hoe de kraakpoging is uitgevoerd, maar er is wel een onderzoek geopend.