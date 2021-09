Helft dringende zorg uitgesteld in eerste coronagolf

De dringendste zorg in de ziekenhuizen is tijdens de tweede coronagolf meer op peil gebleven dan tijdens de eerste. Dat blijkt uit een nieuwe analyse door een team experts van verschillende overheidsdiensten.

'De massieve impact van Covid-19 en de terughoudendheid van patiënten om naar het ziekenhuis te komen leidden tot een aanzienlijke reductie van de essentiële zorg', staat in een audit door een team experts van de overheidsdienst Volksgezondheid, de ziekteverzekering RIZIV en het Geneesmiddelenagentschap. De Tijd kon het document inkijken. 'In de eerste golf werd 52 procent uitgevoerd tegenover 2019, in golf twee 71 procent. Bij de als niet-essentieel ingeschatte zorg zien we een afbouw van 95,4 procent in golf één, terwijl dat in de tweede golf 64 procent was.'

De cijfers zijn gebaseerd op de facturen voor geleverde prestaties door de ziekenhuizen. Er is ook een oplijsting gemaakt van welke chirurgische ingrepen als essentieel, niet-essentieel of als een mix van beide worden beschouwd. Er is uiteraard een grijze zone. De conclusies van de audit zijn gedeeld met de overheidsmanagers die de gezondheidscrisis in onze ziekenhuizen helpen te beheren, maar zijn nog niet publiek gemaakt.

Dat er verschillen tussen de eerste golf (van maart tot en met juni 2020) en de tweede (september tot februari 2021) zijn, is niet onverwacht. De ziekenhuizen kregen in golf één de vraag van de overheid niet-essentiële zorg uit te stellen om de intensieve zorg te ontlasten. In golf twee was het de bedoeling zo veel mogelijk niet-essentiële zorg te laten doorgaan, zolang dat geen negatieve impact had op de capaciteit op intensieve zorg voor coronapatiënten.

Weinig vroeggeboortes

De audit bevat ook opvallende andere vaststellingen. Zo bleef het aantal MR-scans van ledematen op een relatief hoog peil. Die kunnen moeilijk als een puur essentiële behandeling worden gezien. Maar de experts ontdekten dat de ziekenhuizen proactief aan de slag gingen. De inzet van de machines en het personeel errond nam geen capaciteit weg van de intensievezorgafdelingen. Dus besloten de ziekenhuizen ermee voort te doen. 'Dat blijkt achteraf de juiste keuze', klinkt het in het specialistencomité dat de ziekenhuizen bijstaat. Nu is er minder achterstand qua scans.

Nog opmerkelijk: het aantal vroeggeboortes bleef opvallend laag. Dat zou te maken hebben met het feit dat door de coronamaatregelen minder zwangere vrouwen infecties hebben opgelopen. Infecties zijn een bekende oorzaak voor vroeggeboortes.

Bij de essentiële ingrepen valt de achterstand op in bypassoperaties aan het hart. De achterstand was eind december 2020 opgelopen tot 15 procent van het verwachte aantal - normaal zijn er 3.000 bypassen per jaar. 'Deze zware ingrepen zijn extra moeilijk in te halen. Er is nood aan intensieve zorg, terwijl de druk op intensieve zorg bovengemiddeld blijft, en aan ECMO-toestellen (hart-longmachines, red.)', luidt het.

Bij de niet-essentiële chirurgie is de verwachting dat een aanzienlijke achterstand is opgebouwd voor heupprothesen en cataractoperaties. Dat laatste is een aandachtspunt voor het Hospital & Transport Surge Capacity Committee, zoals de expertengroep officieel heet. Jaarlijks zijn er ruim 125.000 ingrepen voor de oogaandoening. Eind december waren er bijna een kwart minder ingrepen uitgevoerd dan verwacht. Omdat cataract behandelbaar is, betekent achterstand in de operaties een groot socio-economisch verlies omdat de terugkeer van patiënten als productieve leden van onze samenleving langer wordt uitgesteld.

Cruciaal is de impact van corona op kankerbehandelingen. Ook al zijn de gestarte behandelingen blijven doorgaan, het is moeilijk in te schatten hoeveel kankerdiagnoses minder gesteld zijn dan in normale tijden, geven de experts aan. De audit vermeldt geen Belgisch cijfer en verwijst enkel naar Nederland. In juni kwam de Stichting Kankerregister wel met een studie die concludeerde dat er in 2020 6 procent minder - of 4.000 in totaal - minder kankerdiagnoses waren dan in 2019. 'Het echte effect zullen we pas over één à twee jaar zien in de kankerstatistieken', luidt het.

Inhaalbeweging

Wat betekent dit allemaal voor onze gezondheidszorg? In de audit staat een interessant cijfer over de inhaalbeweging die na de eerste golf in september vorig jaar is gebeurd. 'In september 2020 zijn 7,5 procent meer niet-essentiële, 4,8 procent meer gemengde en 3,8 procent meer essentiële zorgprestaties verricht dan verwacht.'

Omdat de ziekenhuizen toen snel een tweede en derde coronapiek te verwerken kregen - die tot afgelopen voorjaar duurde - moest weer meer aandacht naar coronapatiënten gaan. De analyse van de derde golf loopt nog. Het is wachten op de resultaten van die oefening voor veel te zeggen valt over de totale opgelopen achterstand.