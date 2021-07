Herkansing voor Vlamingen die vaccin weigerden

Vlamingen die hun vaccinuitnodiging onbeantwoord hebben gelaten of hun prik expliciet geweigerd hebben, kunnen zich opgeven voor een tweede kans.

Dat meldt het Agentschap Zorg en Gezondheid, dat de vaccinatiecampagne overziet. Vlamingen die geen gevolg gaven aan hun uitnodiging tot vaccinatie, kunnen alsnog voor een prik kiezen. 82 procent van de volwassen bevolking of bijna 67 procent van de volledige bevolking in Vlaanderen is al minstens gedeeltelijk gevaccineerd.

Omdat bijna alle overige uitnodigingen de deur uit zijn, richt Vlaanderen nu het vizier op mensen die hun prik lieten passeren of uitdrukkelijk weigeren. Ze krijgen een tweede kans, via een nieuwe uitnodiging die in de bus zal vallen. Het Agentschap Zorg en Gezondheid stuurt die uit zodra in de vaccinatiecentra alle Vlamingen ouder dan 16 jaar aan de beurt zijn gekomen.

In afwachting van die brief kunnen die mensen zich wel op de reservelijst laten plaatsen. Als er vaccins in het vaccinatiecentrum beschikbaar zijn, zullen ze dan opgeroepen worden om sneller langs te komen. Om die optie te benutten moeten die mensen zich inschrijven op Qvax en hun beschikbaarheden aanduiden.

Ook vaccinweigeraars - Vlamingen die uitdrukkelijk aangeduid hebben dat ze geen prik wensen - kunnen zich nog bedenken. In dat geval is het wel noodzakelijk dat ze hun weigering intrekken door op Qvax op 'reactiveren voor Covid-19-vaccinatie' te klikken. Daarna komt er een nieuwe uitnodiging hun richting uit en kunnen ze zich aanmelden op de reservelijst.

AstraZeneca vervroegen