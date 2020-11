Hervatten testen zonder covid-symptomen maakt quarantaine weer korter

Mensen die zich niet ziek voelen maar wel in nauw contact zijn geweest met een corona-patiënt, zullen vanaf maandag na zeven dagen uit quarantaine mogen. Voorwaarde is uiteraard eerst een negatieve test afleggen. Nu was het beleid geen test en tien dagen quarantaine.

De laatste details zijn bekend over hoe de teststrategie voor het nieuwe coronavirus in ons land er vanaf maandag gaat uitzien. De communicatie erover is door Corona-commissaris Pedro Facon verstuurd naar de artsen en alle spelers in de zorgsector.

Die categorieën werden sinds een maand niet meer getest om capaciteit vrij te houden voor prioritaire groepen. Daarbij ging het in de eerste plaats om mensen die zich ziek voelen, vooral bij gezondheidswerkers, ouderen en mensen met onderliggende aandoeningen. Testen bleef daarnaast ook mogelijk bij uitbraken in bijvoorbeeld scholen of zorginstelling en bij nieuwe inwoners van rusthuizen of bij ziekenhuisopname. Dat besluit kwam er omdat de labo's teveel vertraging - ze konden er op dat moment 65.000 per dag verwerken - opliepen met doorsturen van resultaten. Nu de pandemie weer enigszins geluwd is - van dik 20.000 bevestigde gevallen per dag ging het naar ruim 5.000 - en er forse extra labo-capaciteit is bijgekomen, wordt het weer mogelijk veel ruimer te testen.