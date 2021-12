Het Overlegcomité van de hoge decibels en de grote ontgoocheling...

Het Overlegcomité draaide uit op een clash tussen Frank Vandenbroucke (Vooruit) en de deelstaten over het sluiten van de scholen. Premier Alexander De Croo (Open) koos ervoor de kerk in het midden te houden. 'Roepen, zeveren, politiseren, het was beschamend.'

'Chevènement', sms'te een aanwezige op het Overlegcomité na de persconferentie waarop premier Alexander De Croo (Open VLD) en de minister-presidenten van de deelstaten de nieuwe coronamaatregelen toelichtten. 'Een minister, die neemt ontslag of houdt zijn mond', zijn de legendarische woorden die worden toegedicht aan de voormalige Franse toppoliticus Jean-Pierre Chevènement.

De sms sloeg op minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken Frank Vandenbroucke (Vooruit), die tijdens de persconferentie sprak over een 'teleurstellend' compromis. De lockdown-light, waarmee de corona-experts van de GEMS de besmettingscurves snel naar beneden willen krijgen, komt er niet. Een onmiddellijke afkoelingsperiode in de kleuter- en basisscholen, waar veel virus circuleert, evenmin.

Op de intensieve zorgen botsen de ziekenhuizen op de limieten van wat ze kunnen dragen. 'De uitdaging was het vuur waar het nog brandt (in de basisscholen, red.) snel genoeg te blussen en te bereiken dat de pijn in de zorgsector niet te lang duurt', zei Vandenbroucke. Op beide vlakken gebeurt volgens hem te weinig, al belooft hij het akkoord wel 'nauwkeurig en stipt' uit te voeren.

Openlijke breuk

Er zijn al langer spanningen tussen Vandenbroucke, een voorstander van strenger ingrijpen, en de meeste andere ministers in het Overlegcomité, die minder ver willen gaan. Maar voor het eerst is ook de breuk tussen De Croo en de Vlaamse socialist zo duidelijk. Tijdens vorige golven duwde het duo nog tegen de zin van vooral de Vlaamse regering strengere maatregelen door, nu probeert De Croo de kerk in het midden te houden. 'De premier moet als voorzitter van het Overlegcomité de consensus vertolken', klinkt het in zijn entourage.

Nochtans stond Vandenbroucke tijdens het Overlegcomité niet alleen. Het plan om de kleuter- en basisscholen tussen woensdag 8 december en vrijdag 17 december te sluiten, kreeg de steun van alle Vlaamse vicepremiers. Maar voor de PS, die zowel in de federale regering zetelt als in de Franstalige gemeenschapsregering de minister van Onderwijs levert, was dat onbespreekbaar. Ook Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) wilde de scholen niet dicht.

Er was een consensus dat het sluitingsuur voor de cafés en de restaurants niet zou worden vervroegd, hoewel de GEMS daarop aanstuurde. Maar zowel de PS als de N-VA vond het moeilijk te verantwoorden dat de horeca open zou blijven, terwijl de scholen dicht moeten. Bovendien is er geen enkel ander West-Europees land waar leerlingen thuis moeten blijven.

Dalende curves

Tijdens het Overlegcomité kwamen dan ook nog eens de nieuwste coronacijfers binnen. Het lijkt erop dat zowel voor het aantal besmettingen als voor het aantal ziekenhuisopnames de piek voorbij is. Ook de druk op de intensieve zorgen lijkt wat te milderen, al blijft die natuurlijk ontzettend hoog.

Lees Meer Goede hoop dat piek vierde golf nabij is

Als compromis schoof De Croo de vervroeging van de kerstvakantie met een week naar voren. Kinderen in het kleuter- en lager onderwijs zouden dan vanaf 20 december thuisblijven. Die maatregel zal ongetwijfeld effect hebben op de coronacurves, maar pas op het einde van de maand. Terwijl de ziekenhuizen nu nood hebben aan verlichting.

Strengere test- en quarantaineregels, mondmaskers vanaf zes jaar en een verplichte CO 2 -meter in alle klassen moesten Vandenbroucke over de streep trekken. Omdat alle andere Vlaamse vicepremiers instemden met het voorstel, kon de Vooruit-politicus niet anders dan volgen, zij het met frisse tegenzin.

Ook voor de N-VA lag het compromis moeilijk, verklaarde minister van Onderwijs Ben Weyts na afloop. 'Je kan van een minister van Onderwijs niet verwachten dat hij vandaag staat te juichen.'

Roepen, zeveren, politiseren

Bijna liep het nog mis toen Jambon nog eens de voorrang voor leerkrachten in de boostercampagne bepleitte en Vandenbroucke daarop ontplofte. De decibelmeter schoot de lucht in. Een betrokkene spreekt over een triest schouwspel. 'Roepen, zeveren, politiseren, het was beschamend.'

Op kortere termijn moet vooral het schrappen van alle indoorevenementen en voorstellingen met meer dan 200 personen zuurstof geven aan de ziekenhuizen. Al worden de regels vooral aangepast aan de praktijk, geeft een vicepremier toe. Veel organisaties zijn zelf al tot annulaties overgegaan. Evenementen buiten blijven mogelijk.

De politiek blijft haar aanvankelijke strategie trouw. Eerder dan met een harde maatregelen de viruscirculatie snel naar beneden te halen kiest ze voor minder verregaande maatregelen die lang zijn vol te houden. Dat moet volstaan om de besmettingscurve plat te slaan, wat op termijn moet leiden tot minder ziekenhuisopnames. Het kind van de rekening zijn de ziekenhuizen, die ermee rekening moeten houden dat ze nog lang een relatief hoog aantal covidpatiënten moeten verzorgen.