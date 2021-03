‘Het duurt twee jaar vooraleer we dit virus controleren’

‘Het positieve aan deze crisis is dat ze veel meer jongeren blootstelt aan de kracht van wetenschap.’ Marianne De Backer, de dealmaker van het Duitse farmabedrijf Bayer, en Jean Stéphenne, de voorzitter van de Duitse vaccinontwikkelaar CureVac, spreken over de behandelingen van morgen, de pandemielessen voor Europa en het ongeduld bij de burger.

Het lijstje van Belgische zwaargewichten in de cockpit van de coronastrijd is imposant: denk maar aan Paul Stoffels, de nummer twee van de Amerikaanse farmareus Johnson & Johnson (J&J), Luc Debruyne, de vaccinadviseur van de Europese Commissie, of Peter Piot, de coronafluisteraar van Commissievoorzitster Ursula von der Leyen.

In dat rijtje passen ook Jean Stéphenne, de voorzitter van het Duitse biotechbedrijf CureVac, dat allicht volgende maand Europees groen licht krijgt voor zijn coronavaccin. En Marianne De Backer, die bij het Duitse farmabedrijf Bayer verantwoordelijk is voor de externe groeistrategie en voordien tal van topfuncties bekleedde bij J&J.

Marianne De Backer

De Oost-Vlaamse Marianne De Backer, een van de invloedrijkste Belgen in de farmasector, is sinds september 2019 als directielid bij het Duitse farmabedrijf Bayer verantwoordelijk voor de externe groeistrategie. Ze is Head of Business Development & Licensing, zeg maar dealmaker. Ze werkte voordien 28 jaar voor het Amerikaanse farmabedrijf Johnson & Johnson, waarvoor ze onder meer vanuit Silicon Valley meer dan 200 deals sloot voor miljarden dollars. De Backer is onder meer bestuurder bij Ecohealth Alliance, een ngo die in kaart brengt hoe epidemieën zich verspreiden door over te springen van wilde dieren op mensen.

Als dealmaker van Bayer - ze sloot vorig jaar 25 deals met farma- en biotechbedrijven - screent De Backer non-stop de internationale farma- en biotechmarkt op zoek naar de interessantste innovaties en heeft ze een helikopterzicht op de beloftevolste ontwikkelingen.

‘Los van de coronacrisis zitten we midden in een revolutie in onze sector’, zegt De Backer in een virtueel dubbelgesprek met farmaveteraan Jean Stéphenne, in een vorig leven ruim 20 jaar CEO van de Belgische vaccinpoot van het Britse GlaxoSmithKline. ‘We zien veel innovatie op de markt komen waarvoor jaren geleden Nobelprijzen werden uitgereikt. In genetica zie je de eerste therapieën, in celtherapie gebeuren spectaculaire zaken met stamcellen, en crispr (de genetische knip- en plaktechnologie, red.) zal een wereld van verschil betekenen. Die innovaties hebben het potentieel om 45 procent van alle ziektes aan te pakken.’

Jean Stéphenne

De 71-jarige baron Jean Stéphenne is sinds april 2020 voorzitter van het Duitse biotechbedrijf CureVac, met een kandidaat-coronavaccin in de laatste fase van ontwikkeling. Stéphenne is de oud-CEO van de Belgische poot van de Britse farmareus GlaxoSmithKline. Sinds de jaren 70 werkte hij er meer dan 40 jaar en was er tot 2012 meer dan 20 jaar CEO. Stéphenne is voorzitter van de Waalse biotechbedrijven Bone Therapeutics en OncoDNA en runt met zijn zoon het farmabedrijf Bepharbel. Hij is ook voorzitter van Welbio, de Waalse versie van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie.

‘Er zijn al ongelofelijke behandelingen op de markt, zoals de CAR-T’s, die het mogelijk maken om individuele immuuncellen, T-cellen van patiënten, te nemen, te wijzigen en terug te plaatsen, zodat ze een specifieke tumor aanvallen. Gepersonaliseerde geneeskunde op zijn best. De grote uitdaging is een manier te vinden om dat betaalbaar te maken. We moeten als industrie een manier vinden om die innovaties ruim beschikbaar te stellen, als een breed inzetbare therapie. Het is onmogelijk dat alleen te doen. Daarom zullen we almaar meer partnerschappen en netwerken zien.’

Hoe kunnen zulke innovaties de levens van patiënten verbeteren?

Marianne De Backer: ‘Neem de ziekte van Parkinson, een onomkeerbare aandoening waaraan wereldwijd 8 miljoen mensen lijden en waarin al 50 jaar geen vooruitgang is geboekt. We kunnen vandaag niet veel meer doen dan een behandeling van de symptomen. Dat is een enorme medische nood, waar deze nieuwe technieken mogelijk een antwoord op bieden.’

Het doel is eind dit jaar 2 miljard vaccindosissen ter beschikking te stellen van de armere landen. Marianne De Backer Lid directie Bayer

‘Bij Bayer proberen we dat onder meer via gentherapie, waarbij we een gen in het lichaam binnenbrengen, verpakt in een onschuldig adenovirus als transportmiddel. Dat gen leidt tot de aanmaak van een proteïne waarvan we in diermodellen zien dat ze na drie tot zes maanden productie de motorische functies kan verbeteren. Dat kan een wereld van verschil betekenen voor patiënten met parkinson, die er vandaag vaak niet eens in slagen een kop koffie op te pakken.’

‘Een andere aanpak is het gebruik van neuronen uit stamcellen. Met crispr/Cas kan je die cellen een betere functionaliteit, effectiviteit en veiligheid geven, zodat ze bijvoorbeeld niet door de patiënt worden afgestoten. Er wordt veel mogelijk.’

De coronacrisis betekende ook de doorbraak van mRNA (boodschapper- RNA, de technologie achter de vaccins van CureVac, Moderna en Pfizer-BioNTech). Hoe groot is het potentieel?

Jean Stéphenne: ‘We zullen mRNA in eerste instantie gebruiken voor het bestrijden van deze pandemie. Het is de snelste manier om op te treden tegen nieuwe varianten en om vaccins aan te passen. Maar mRNA is ook beloftevol in de strijd tegen kanker, dat blijft een prioriteit. CureVac heeft twee klinische studies lopen in oncologie. Een in huidkanker, waarbij we mRNA in de tumor injecteren om cytokines aan te maken (een soort proteïnen die de tumor bestrijden, red.). Ook naar longkanker doen we onderzoek, samen met het farmabedrijf Boehringer. Dat soort samenwerkingen is logisch: de biotechbedrijven hebben de innovaties, de farmabedrijven het geld en de schaal om klinische proeven mogelijk te maken.’

‘Omdat mRNA een platformtechnologie is, zetten we die ook in op zeldzame ziektes. Hoe kunnen we een genetisch defect aanpakken? In muizen is aangetoond dat het kan, maar hoe doen we dat in de mens? We werken in die richting, maar daar kan nog eens 20 jaar over gaan. Je hebt geduld en visie nodig.’

De Backer: ‘Wat ik hoop dat iedereen uit deze pandemie onthoudt, is dat investeren in wetenschap de best mogelijke bescherming biedt. Dat kost handenvol geld, maar betaalt zich terug op momenten als deze. CureVac heeft geluk dat het een financier (grootaandeelhouder Dietmar Hopp, bekend als oprichter van de IT-gigant SAP, red.) heeft die door de jaren heen 1 miljard euro investeerde om het bedrijf draaiende te houden en innovatie te stimuleren. Dat moeten we blijven doen. Bayer investeert met zijn farmapoot alleen al 2,5 miljard euro per jaar in onderzoek en ontwikkeling. Dat is peperduur en risicovol, maar de positieve impact is immens.’

Bayer was tot dusver niet actief in vaccins, maar ging een alliantie aan met CureVac om het te helpen met de ontwikkeling en de productie van zijn coronavaccin. Vanwaar die krachtenbundeling?

De Backer: ‘Voor Covid-19 had je met GSK, Sanofi, Merck en Pfizer de big four in vaccins. Toen de pandemie losbrak, was snel duidelijk dat iets speciaals moest gebeuren. Om de wereld te vaccineren zijn 12 tot 14 miljard dosissen nodig. Iedereen is nodig. In normale tijden zouden we ons nooit wagen aan vaccinproductie, maar CureVac kan onze expertise en schaalgrootte goed gebruiken. Bij Bayer is het enthousiasme over deze samenwerking erg groot.’

We moeten realistisch zijn. Het duurt 18 maanden à twee jaar vooraleer we dit virus kunnen controleren. Jean Stéphenne Voorzitter Curevac

Stéphenne: ‘CureVac heeft als klein biotechbedrijf niet de infrastructuur om op grote schaal te produceren, daar heb je een globaal netwerk voor nodig. We kunnen de uitrol van ons coronavaccin niet alleen aan. Daarom sloten we onlangs een samenwerkingsakkoord met het Zwitserse Novartis voor de productie van ons vaccin.’

‘Ook voor de opvolging van de veiligheid is omvang nodig. Als je breed gaat vaccineren, krijg je meer zicht op eventuele bijwerkingen. Die moet je breed opvolgen, wat we zelf niet kunnen. Bayer heeft dat wereldwijde netwerk wel.’

Er rezen wel al tal van productieproblemen, denk aan de Europese saga rond de AstraZeneca-vaccins. Kunt u garanderen dat het bij CureVac niet misloopt?

Stéphenne: ‘Vaccins produceren is niet hetzelfde als flesjes limonade vullen. Zowel het productieproces als de aanvoerketen is erg ingewikkeld. Er kan veel misgaan. Kijk naar de moeilijke discussies tussen AstraZeneca en Europa. Of naar de houding van de VS. Op basis van hun defensiewet blokkeren ze de uitvoer van zowel vaccins als materiaal voor de productie van vaccins. Dat gaat over ingrediënten zoals de lipiden nodig voor de productie van mRNA, maar ook over materiaal om vaccins te zuiveren, chromatografische gels, filtermateriaal. Veel van dat alles komt normaal uit de VS, maar de leveranciers moeten Amerikaanse fabrikanten prioritair beleveren voor ze naar Europa mogen verschepen.’

‘Omgekeerd zegt Europa dan ‘Europe first’, met een eigen mechanisme om, indien nodig, de export te blokkeren. Om maar te zeggen: het is allemaal niet simpel.’

De Backer: ‘Bayer moet zijn fabrieken aanpassen, nieuw materiaal aankopen, installeren en valideren, de juiste mensen aantrekken, noem maar op. Een geweldig complex proces, en dan hebben we het nog niet over het produceren van het mRNA-vaccin zelf. Ik begrijp dat de nood zeer hoog is. Maar onze industrie plooit zich dubbel om dat op een snelle, veilige manier te doen. Misschien verdienen de bedrijven die niet aan de zijlijn blijven staan iets meer krediet en applaus.’

‘Ik begrijp dat mensen ongeduldig en bezorgd zijn. Mijn schoonvader is 87 en nog niet gevaccineerd. Dat is frustrerend. We willen allemaal ons normale leven terug. Maar we moeten mensen duidelijk maken hoe moeilijk dit alles is. Dat begrip bijbrengen zal meer helpen dan elkaar met de vinger te wijzen.’

De coronacrisis illustreerde pijnlijk dat overheden en farmabedrijven niet voorbereid waren op deze pandemie. Zijn we beter gewapend voor een volgende?

De Backer: ‘Ik spendeerde een groot deel van mijn leven aan infectieziekten en vaccins bij J&J. Zelfs voor deze pandemie waren infectieziekten verantwoordelijk voor het grootste aantal sterfgevallen, maar was er jammer genoeg weinig aandacht voor. Ik denk dat we het voorbije jaar veel leerden en dat er verandering komt. In de Verenigde Staten had je met BARDA (Amerikaanse overheidsdienst voor biomedisch onderzoek, red.) al een organisatie die helemaal is voorbereid op zulke gebeurtenissen.’

‘BARDA had een grote invloed tijdens deze crisis. Het gaf 1,5 miljard dollar aan het Amerikaanse Moderna om zijn vaccin en productiecapaciteit te ontwikkelen. Zo kon Moderna productiecapaciteit reserveren bij externe bedrijven en snel vorderen. BARDA gaf ook J&J middelen voor de ontwikkeling van zijn coronavaccin.’

Met de Hera Incubator broedt Europa op een soort Europese BARDA om beter gewapend te zijn tegen pandemieën. Hoe ziet die er idealiter uit?

Stéphenne: ‘Je kan je spiegelen aan de Europese geneesmiddelenwaakond EMA, waarin de 27 lidstaten en de beste experts samenwerken. Die is een groot succes en werkt even goed als de Amerikaanse evenknie FDA. Er is rond infectieziekten veel expertise in de lidstaten. Denk maar aan het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen. Je moet een netwerk bouwen dat op Europees niveau gecoördineerd wordt en dat samenwerking met de farma stimuleert.’

De Backer: ‘Je hebt een paar dingen nodig. Een Europees toezichtsysteem dat alarm slaat bij een nieuwe pandemie. Fondsen voor klinisch onderzoek dat anders misschien niet veel aandacht zou krijgen. En publiek-private partnerships, zodat je snel behandelingen kan produceren als dat nodig is.’

Nu de vaccinatiecampagnes stilaan onder stoom raken, vragen velen zich af wanneer we ons ‘normale leven’ kunnen hervatten. Hoe zien jullie de nabije toekomst?

Stéphenne: ‘De aanvaardingsgraad van de vaccins is vitaal. Als 30 à 40 procent van de bevolking weigert, blijven het virus en de gevaarlijke varianten circuleren. Maar ik ben optimistisch dat die aanvaarding zal stijgen. We stellen bij de gevaccineerden geen serieuze bijwerkingen vast, wat het vertrouwen bij de rest van de bevolking zal doen toenemen.’

‘Daarnaast moeten we de hele wereld vaccineren. Europa sloot contracten af met de vaccincoalitie COVAX om vaccins wereldwijd ter beschikking te stellen. Ook de Amerikaanse president Joe Biden kondigde aan dat de VS daar hun schouders onder zetten. Maar je moet realistisch zijn. We lopen een marathon. Het duurt 18 maanden à twee jaar vooraleer we dit virus kunnen controleren.’

Ondertussen is de vaccinatiecampagne in tal van ontwikkelingslanden niet eens begonnen. Hebben farmabedrijven geen verantwoordelijkheid om het tempo op te drijven?

De Backer: ‘De biotech- en farmabedrijven aan de grondslag van de vaccins, zoals CureVac, werken al met overheden en non-profitorganisaties bij COVAX, onder de vleugels van de Wereldgezondheidsorganisatie. Hun doel is eind dit jaar 2 miljard dosissen beschikbaar te stellen aan armere landen. Er gebeurt dus al veel, maar er kan inderdaad nog meer.’

Stéphenne: ‘De vaccinproducenten doen ondertussen ook klinisch onderzoek naar de werking van de coronavaccins bij adolescenten om die in een volgende fase bij jonge kinderen te testen. Dat vergt tijd. Bij CureVac maken we ons vaccin stabieler, zodat je het niet meer zo koud moet bewaren. We mikken erop dat je het drie maanden kan bewaren op 4 graden Celsius. We denken dat we al zover zijn, maar de regulator moet nog zijn zegen geven. Dat zou belangrijk zijn voor de ontwikkelingslanden, omdat het er de distributie enorm zou vergemakkelijken.’

Laten we afronden op een filosofische noot. Heeft deze pandemie de kracht om onze samenleving in de goede zin te veranderen?

De Backer: ‘Ik zie erg veel positieve zaken. Het niveau van samenwerking, met één gemeenschappelijk doel voor ogen, en de nooit geziene snelheid. Er is in het Westen een verhoogd bewustzijn over infectieziekten en de kracht van preventie. Maar ook dat we wetenschap moeten gebruiken om zulke problemen op te lossen en dat overheden en farmabedrijven daarin moeten investeren.’