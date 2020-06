Het sputterende herstel van de economie: volg het in deze grafieken...

Ondanks de versoepeling van de coronamaatregelen draait de Belgische economie nog lang niet op toerental, blijkt uit de cijfers. De Tijd volgt in vijf grafieken de lange weg naar het economisch herstel.

Op 18 maart ging het land grotendeels op slot. Dat bezorgde de Belgische economie een ongeziene klap. Restaurants, winkels, kantoren en fabrieken gingen volledig of gedeeltelijk dicht, alle evenementen werden afgelast. In de tweede helft van maart verloren bedrijven gemiddeld de helft van hun omzet. Sinds 4 mei zijn de maatregelen stap voor stap versoepeld. Op basis van actuele data - omzet, vrachtverkeer, stroomverbruik, tijdelijke werkloosheid en risico op faillissement - volgt De Tijd hoe het economisch herstel sindsdien verloopt.

Na de zware inzinking in april leidt het geleidelijk heropenen van de economie tot beterschap, al is van een terugkeer naar de precrisisniveaus nog lang geen sprake. De consumenten houden de vinger op de knip en de bedrijven stellen investeringen uit. Dat drukt de vraag. De omzet van de Belgische bedrijven ligt nog altijd 26 procent onder het peil van vorig jaar. Een volledig herstel wordt niet verwacht voor oktober, blijkt uit een wekelijkse bevraging door de Nationale Bank en de werkgeversorganisaties VBO, BECI, Unizo, UWE en Voka.

-26 procent Omzet De omzet van Belgische bedrijven ligt vandaag 26 procent onder het niveau van vorig jaar. Voor oktober wordt geen volledig herstel verwacht.

Het verschil tussen de sectoren is groot. Voedingswinkels, die gedurende de hele crisis open konden blijven, zien op het vlak van de verkoop geen impact meer. Niet-voedingswinkels gingen op 11 mei weer open en beperken sindsdien de verliezen. Ook de bouw merkt beterschap.

De horeca en de kunst- en evenementensector blijven extreem zwaar getroffen. Voor cafés en restaurants is het uitkijken naar 8 juni, wanneer ze normaal mogen heropenen. Pretparken en bioscopen blijven vooralsnog dicht en grote events verboden.

Door het stilvallen van de economie en het uitblijven van de vraag kreeg het vrachtvervoer een forse tik. Eind maart waren er alles samen een vijfde minder vracht- en bestelwagens op de Belgische wegen. Vooral op lokale wegen - een goede graadmeter voor de toestand van onze binnenlandse economie, omdat veel verkeer op de snelwegen gelinkt is aan de rol van ons land als doorvoerland - viel het verkeer stil. Uit cijfers van Telraam, een organisatie die met de hulp van burgers het verkeer op lokale wegen monitort, blijkt dat het vrachtverkeer in dorpen en steden nog altijd bijna de helft lager ligt.

Omdat horecazaken en winkels de deuren sloten, bedrijven massaal op telewerk overschakelden en fabrieken vaak slechts op halve kracht draaiden, zakte het stroomverbruik in België in april naar een historisch laag niveau. De netbeheerder Elia rapporteerde bij het begin van de crisis dalingen tot 16 procent. Sindsdien blijkt uit de dagelijkse updates van Elia een geleidelijk herstel: in juni staat het stroomverbruik een kleine 6 procent lager tegenover dezelfde periode vorig jaar.

Tijdelijke werkloosheid

De klap die de bedrijven incasseerden laat zich ook voelen op de arbeidsmarkt. Sinds februari kan een beroep gedaan worden op het systeem van tijdelijke werkloosheid om het wegvallen van economische activiteit als gevolg van coronamaatregelen te compenseren. Meer dan 125.000 bedrijven dienden een aanvraag in, voor een potentieel totaal van bijna 1,18 miljoen werknemers.

18 procent Tijdelijk werklozen In de bevraagde bedrijven is 18 procent van de werknemers tijdelijk werkloos.

Volgens de recentste enquête van de Nationale Bank en de werkgeversorganisaties is nog steeds 18 procent van de werknemers tijdelijk werkloos. Het sluiten van de horeca en de annulatie van evenementen wegen in die sectoren zwaar door, maar ook de textiel- en meubelindustrie zijn hard getroffen.

Het systeem van tijdelijke werkloosheid brengt op korte termijn wat soelaas, maar omdat de economische tol hoog blijft, zijn ontslagen in veel sectoren onvermijdelijk. Zes op de tien bedrijven verwachten banen te schrappen. Alles samen dreigen tot 180.000 jobs verloren te gaan, blijkt uit dezelfde enquête. In de handel, de belangrijkste sector voor de werkgelegenheid, vrezen bedrijven tot 48.000 banen te moeten schrappen, of 10 procent van het totaal. In de industrie loopt dat cijfer op tot 35.000 (7%) en in de horeca tot 31.000 (25%).