Het wordt weer twee tot drie weken pompen voor de ziekenhuizen

De Belgische ziekenhuizen flirten al een week met de maximumcapaciteit op intensieve zorg. Het betekent de terugkeer van het horrorscenario. Behalve de acuutste ingrepen wordt alle andere zorg uitgesteld.

De ziekenhuismanagers van de overheid moesten dinsdag vroeger dan verwacht schakelen. Toen ze vaststelden dat over het hele land op 40 na alle 2.000 beschikbare bedden op intensieve zorg volzet waren, zetten ze de volgende fase van het noodplan in werking. Vanaf volgende week moeten 1.200 van de 2.000 bedden (60%) op intensieve zorg vrijgehouden worden voor coronapatiënten. Daarnaast moeten de ziekenhuizen de capaciteit op intensieve zorg met 300 bedden optrekken tot 2.300.

De essentie De 2.000 beschikbare bedden op intensieve zorg liggen al een week zo goed als vol.

In Limburg, Luik en Vlaams-Brabant is de druk het laagst. Brussel, Antwerpen, Namen, Henegouwen en Oost-Vlaanderen zitten volledig op de limiet.

De strategie om covidzorg zoveel mogelijk te combineren met gewone zorg is mislukt.

Er komen 300 nieuwe bedden op intensieve zorg bij. Maar studies wijzen uit dat extra bedden minder kwaliteitsvol zijn.

Alarmplan

De bedoeling was pas te schakelen in het alarmplan als meer dan 750 coronapatiënten op intensieve zouden liggen. De ziekenhuizen zitten daar nog net onder - 739 coronapatiënten dinsdag - maar door de grote krapte kon het niet meer anders.

Sinds een maand sturen ziekenhuizen die tegen de limiet aan zitten weer patiënten door naar andere ziekenhuizen. Maar ook dat spreidingsplan botst op zijn grenzen nu de intensievezorgafdelingen overal vollopen. De ziekenhuizen moeten van de HTSC - de groep experts die de druk op de zorg managet - nu zelfs 's nachts een tot twee bedden achter de hand houden voor covidpatiënten. Dat om toch te kunnen schuiven en mensen in een bed te krijgen als het elders plots eivol zit.

De hele week al zijn 98 procent van alle bedden op intensieve volzet. De situatie is het meest precair in het Brussels Gewest en de provincies Henegouwen, Namen en Oost-Vlaanderen. In Limburg, Luik en Vlaams-Brabant is de toestand iets beter. Maar behalve in Limburg bedraagt de bezettingsgraad overal meer dan 90 procent. Dat is ongezien. 'Een week lang al intensieve op maximale capaciteit. Dat is eigenlijk nog nooit gebeurd', zegt Margot Cloet, de topvrouw van Zorgnet/Icuro, de koepel boven alle Vlaamse algemene ziekenhuizen.

Met een pure blik op de cijfers is het moeilijk te begrijpen dat het zorgsysteem weer zo onder druk staat. Er liggen nu 739 patiënten in een bed, voor nu 1.000 en volgende week 1.200 beschikbare covidbedden. Anders dan bij de vorige piek in november vorig jaar verdubbelt het aantal patiënten op intensieve niet om de week. Elke dag klimt het cijfer rond 3 procent. De groei is dus minder explosief. Bij de piek vorig najaar - de grootste tot nu toe - lagen bijna 1.500 covidpatiënten op intensieve. Dat is meer dan het dubbel van nu.

Het verschil is dat de ziekenhuizen zich toen omturnden tot bijna pure coronacentra. De crisis was toen zo erg dat heel wat afdelingen op instorten stonden, zelfs nadat ze niet-acute zorg en ingrepen uitstelden. De absolute maximumcapaciteit - 2.000 + 800 extra bedden - is toen zelfs kort overschreden.

Een week lang intensieve zorg op zijn piekcapaciteit van 2.000 bedden. Dat is eigenlijk nog nooit gebeurd. Margot Cloet Topvrouw Zorgnet/Icuro

Afgebouwde zorg

In de covidcrisis wordt snel vergeten dat ook nog andere patiënten op intensieve liggen. Gemiddeld zijn dat er - corona buiten beschouwing gelaten - tussen 1.500 en 1.600 in deze periode van het jaar. Ook al waren dat er bij de piek vorig jaar flink minder door de afgebouwde zorg, de toevloed aan coronapatiënten deed veel ziekenhuizen flirten met hun limieten. Het betekent dat een aantal patiënten niet de best mogelijke zorg meer kregen. Wetenschappelijk is aangetoond dat de extra gecreëerde bedden op intensieve zorg tot iets hogere sterfte leidden.

Ziekenhuizen botsen tegen hun limieten omdat ze nu gewone en coronazorg zo goed mogelijk willen combineren. Die aanpak is mislukt. De combinatie van bijna 750 coronapatiënten op intensieve met de andere patiënten duwt de ziekenhuizen weer tegen de grens.

Het gevolg is dat het absoluut te vermijden scenario zich weer voltrekt. Er wordt weer in zorg geknipt om extra handen vrij te maken rond de covidbedden op intensieve. Slechts een beperkt aantal ingrepen gaat nog door - bij levensgevaar, zware oncologische, hart- en neurochirurgische operaties en transplanties. Maar alle planbare zorg is uitgesteld. 'Terwijl we wat vorig voor- en najaar uitgesteld is eigenlijk nog aan het inhalen zijn', zegt Cloet.

Britse variant

Cloet heeft er op korte termijn geen goed oog in. 'Zelfs op de plekken waar nog een klein beetje marge was, lopen de bedden nu heel snel vol.' Het aantal dagelijkse opnames zit boven 300 en door de Britse variant - die mensen zieker maakt - stroomt een hoger percentage van gehospitaliseerde mensen door naar de intensieve zorg.

Het beeld van de huidige piek wijkt daarom ook af van de vorige. De gemiddelde leeftijd van de patiënten op intensieve is gedaald tot 64 jaar - de alleroudsten zijn al gevaccineerd - maar ze liggen al snel twee weken in een bed. Dat is een paar dagen langer dan vroeger. De vrees is dat een langere periode van verhoogde instroom en lagere uitstroom de ziekenhuizen een heel lange periode net onder de piekcapaciteit houdt. Niet hoog genoeg om helemaal onderuit te gaan, maar wel hoog genoeg om de ziekenhuizen richting volledige uitputting te drijven.

