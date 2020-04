Historische schrapping dividend bij Compagnie Het Zoute

Compagnie Het Zoute, opgericht in 1908, speelde een cruciale rol in de uitbouw van de Engelse bouwstijl in Knokke.

Ondanks de beste resultaten in jaren schrapt ook de vastgoedgroep Compagnie Het Zoute haar dividend over 2019 volledig. Schuldige? De coronacrisis.

Hoe lang het geleden is dat Compagnie Het Zoute haar dividend helemaal heeft geschrapt? Voorzitter Bernard Jolly durft het niet te zeggen. Is het de eerste keer in de geschiedenis van het bedrijf dat werd opgericht in 1908? 'In elk geval is het niet meer gebeurd sinds de jaren tachtig. Misschien tijdens de oliecrisis of in de Tweede Wereldoorlog?', zegt Jolly, een lid van de Lippens-stamboom. Hij is Maurice Lippens, die 31 jaar de hamer vasthield, in 2014 opgevolgd als voorzitter van 'de maatschappij'. De jonkheer zetelt al een kwarteeuw in de raad van bestuur van het Knokse monument.

De beslissing om het dividend te schrappen werd op het allerlaatste moment genomen, geeft hij toe. Net voor de termijn van 15 dagen inging voor het doorsturen van alle documenten voor de 112de jaarlijkse algemene vergadering van de Compagnie op 22 april.

'Dit voorstel van dividend staat volledig los van de toestand van het bedrijf, waarvan de financiële gezondheid en de resultaten van het afgelopen jaar uitstekend zijn', benadrukt de Compagnie in het jaarverslag. 'Net als bij veel andere bedrijven is dit voorstel van dividend gebaseerd op de onzekerheid over zowel de duur van de corona-epidemie als de wijze waarop en het tempo waarin de economische activiteit weer normaal zal worden.'

Recordwinst

De nettowinst in 2019 ging van 5,5 naar 8,4 miljoen euro, het beste resultaat in jaren. Het was vanzelfsprekend dat op basis van die resultaten minstens evenveel als over het boekjaar 2018 (110 euro dividend per aandeel) kon worden uitbetaald.

Ook de vooruitzichten voor het lopende boekjaar waren uitstekend, tot de coronacrisis opdook. Op enkele belangrijke projecten kan de Compagnie in 2020 normaal vlot oogsten, onder meer in Knokke met Riva (La Réserve II) en in Cadzand.

Er zijn vandaag een driehonderdtal aandeelhouders in de Compagnie. Het aandeel is vrij verhandelbaar, maar heeft een bijzonder lage liquiditeit. Er zijn 30.000 aandelen.